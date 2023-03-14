Напал на охотника и был застрелен: по факту гибели амурского тигра заведено уголовное дело в Хабаровском крае

Что на самом деле произошло в ту ночь, выясняют следователи. Фото: предоставлено КП

В Хабаровском крае завершилась проверка по факту убийства амурского тигра, который напал на охотника. Напомним, что зверь едва не загрыз 19-летнего Сергея 12 февраля. Хищник набросился на парня прямо в домике и был застрелен.

НАПАДЕНИЕ ТИГРА НА ОХОТНИКА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ЧП случилось в урочище реки Тормасу (нацпарк «Анюйский»), здесь трое охотников - Сергей, Михаил и Александр - добывали пушнину на участке, отведенном для промысла коренных малочисленных народов Севера. Вечером ушли по зимовьям, двое заселились в один дом, третий - в соседний.

Дело близилось к ночи, как вдруг Сергей и Александр услышали странный шум возле домика. Проверить обстановку вызвался первый. 19-летний охотник подошел к окошку, и тут в него влетел тигр, разбив головой стекло. Зверь вцепился в Сергея, и все бы могло окончиться гибелью парня. Но Александр сумел сориентироваться, схватил ружье и застрелил хищника.

На шум прибежал Михаил из соседнего зимовья. Мужчина кинулся за помощью на ближайший кордон, который находился за 35 километров от места ЧП. Часть пути охотник проехал на снегоходе, но техника сломалась, и пришлось идти пешком. Михаил добрался до кордона к обеду 13 февраля. Оттуда вызвали помощь, которая прибыла к истекающему кровью Сергею к вечеру.

АМУРСКИЙ ТИГР НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА

Охотника погрузили на снегоход и вывезли в ближайшую больницу села Троицкое. Привезли парня в ночь на 14 февраля. Сергей был в тяжелом состоянии, он провел в тайге около полутора суток, потерял много крови и находился в травматическом шоке. Местные врачи обработали пострадавшему раны и начали проводить противошоковую терапию. Днем Сергея эвакуировали на вертолете в Хабаровск.

В региональной столице парню снова обработали раны, ввели противогангренозную сыворотку, продолжили проводить противошоковую терапию. Когда состояние охотника более-менее стабилизировалось, ему ампутировали левую руку. Сейчас состояние Сергея заметно улучшилось.

- На фоне проводимого лечения состояние пациента заметно улучшилось, есть положительная динамика. Из реанимации его перевели в отделение торакальной хирургии. Создаются условия для заживления ран вторичным натяжением, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе минздрава края.

РЕАКЦИЯ

По факту ЧП полиция организовала проверку, которая завершилась уголовным делом за незаконную добычу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ. Пока фигурантов в нем нет. Предварительно, перед нападением тигр был ранен. Туша зверя направлена на исследование. До этого в науке не было описано случаев нападения тигров через застекленные препятствия.

- Ход расследования уголовного дела находится под контролем прокурора Нанайского района, по результатам будет дана оценка всем собранным доказательствам и обстоятельствам, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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