Работают 143 человека: в лесах Хабаровского края зафиксировано 17 пожаров

Больше 12 тысяч гектаров леса горит в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожарная обстановка в Хабаровском крае становится все хуже. По данным на 2 июля в регионе зафиксировано 17 лесных пожаров на площади больше 12,5 тысячи гектаров леса. Локализовано пока только три из них – это почти 1 300 гектаров.

За минувшие сутки в регионе ликвидировали только один пожар в один гектар, но загорелось еще пять точек на 194 гектара.

- На тушении задействованы 143 человека, 10 воздушных судов, среди которых один АН-2, три С-182 и шесть МИ-8, - рассказали в министерстве лесного хозяйства Хабаровского края.

Один пожар находится в Аяно-Майском районе. Здесь горит 400 гектаров леса. Предполагаемая причина – грозы. Неподалеку из-за них произошел еще два крупных пожара – на 1 761 и 2 650 гектаров. В Охотском районе горят несколько участков – на 610 гектаров, 1 234 гектара, 299 гектаров, 300 гектаров, 15 гектаров, 80 гектаров, 18 гектаров, 450 гектаров, 652 гектара, 360 гектаров. Все они возникли из-за гроз.

Всего с начала пожароопасного сезона произошло 334 возгорания на общей площади 187,3 тысячи гектаров.

Накануне в Хабаровском крае ввели режим ЧС. Горят, в основном, северные районы. Огонь полыхает в труднодоступных местах, из-за чего тушение сильно затягивается.