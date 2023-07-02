Не поняли, как заблудились в знакомом лесу: потерявшихся мужчину и дочь вывели из леса в Хабаровском крае

Заблудившихся путников смогли найти только на следующий день Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Наилучшим образом завершилась спасательная операция вблизи села Бельго Комсомольского района. Сотрудники МЧС вывели из леса 63-летнего мужчину и его 15-летнюю дочь. Никто из них не нуждается в медицинской помощи.

На поиски спасатели отправились вечером 1 июля. На протяжении нескольких часов они объезжали окрестности лесного массива на машине высокой проходимости и подавали звуковые сигналы, чтобы отец и дочь могли их услышать. Тем же вечером к спасателям МЧС присоединились кинологи МВД России и один местный житель. Однако в темное время суток поиски не принесли никаких результатов.

На следующее утро для расширения зоны поиска были направлены еще две группы спасателей. Местные жители поделились сведениями о наиболее популярных мест для сбора дикоросов, куда потом и отправились группы.

- Одна из собак учуяла след потерявшихся людей. По внешним признакам, путниками заинтересовался и медведь, который шел следом, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Все усилия были переброшены на направление, которое указала служебная собака. Параллельно с продвижение вглубь леса, спасатели через громкоговорители звали мужчину по имени. И через какое-то время им ответили.

На голос участников спасательной операции вышел мужчина и девочка. Путники так и не смогли объяснить, как потерялись в знакомом лесу, но рассказали, что слышали громкоговорители ночью, однако не могли понять откуда доносятся звуки.

Уставших, но, главное, живых местных жителей вывели из леса. Их здоровью ничего не угрожает. Даже не потребовалась помощь медиков.

Сотрудники МЧС России рекомендуют знакомиться с местностью заранее, прежде чем отправиться в лес. Для безопасного передвижения с собой необходимо иметь карту, компас и запоминать ориентиры, которые находятся поблизости.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ушли за ягодами и исчезли: мужчина с дочерью пропали в лесу в Хабаровском крае

Спасатели ведут поиски мужчины с дочерью в Хабаровском крае (подробнее)