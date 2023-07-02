Ушли за ягодами и исчезли: мужчина с дочерью пропали в лесу в Хабаровском крае

Следов пропавших пока не обнаружено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники МВД России по Комсомольскому району Хабаровского края обратились к спасателям за помощью в поиске двух человек в окрестностях села Бельго. По имеющейся информации, 64-летний мужчина и его 16-летняя дочь накануне отправились в лес для сбора ягод.

До позднего вечера об их местонахождении ничего не было известно, поэтому родственники обратились в полицию.

В указанное место из Комсомольска-на-Амуре выдвинулась дежурная смена сотрудников поисково-спасательного отряда главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на технике высокой проходимости.

Поиски в темное время суток не принесли никаких результатов, поэтому было принято решение о продолжении поисковой операции с рассветом. Помимо сотрудников МЧС России для прочесывания лесного массива были привлечены сотрудники полиции.

- На данный момент ни следов пребывания людей в лесном массиве, ни самих людей не обнаружено. Поиски продолжаются, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Следственный комитет России по Хабаровскому краю и ЕАО начал проведение процессуальной проверки по факту случившегося. Сотрудники следственного отдела опросят свидетелей, установят обстоятельства и начнут проведение розыскных мероприятий.

Напомним, ранее в связи с введением режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, с 29 июля по 19 июля жителям региона было запрещено находиться и въезжать в леса, которые находятся на землях лесного фонда Хабаровского края.

Всего на территории региона зафиксировано 17 лесных пожаров на площади более 12,5 тысяч гектаров. По информации министерства лесного хозяйства Хабаровского края, в тушении задействованы 143 человека и десять единиц воздушной техники.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Размахивали бензопилой, чтобы отпустил: о безумной схватке человека с тигром рассказали жители Хабаровского края

Амурского тигра отогнали бензопилой от человека в поселке Золотой Хабаровского края (подробнее)

В бреду и покусанный: в ЕАО спасатели за два часа нашли пропавшего мужчину

Пропавшего мужчину вытащили из леса спасатели в ЕАО (подробнее)

Работают 143 человека: в лесах Хабаровского края зафиксировано 17 пожаров

Больше 12 тысяч гектаров леса горит в Хабаровском крае (подробнее)