«Это самая нужная штука после автомата»: участники СВО из Хабаровска поблагодарили земляков за новые рации и спальные мешки

В ближайшее время ОНФ Хабаровского края передаст бойцам беспилотные комплексы Фото: Александр КОЦ

Хабаровский край продолжает помогать бойцам в зоне спецоперации. Несколько дней назад на передовую отправилась ценная посылка - реготделение Народного фронта передало парням рации и спальные мешки. А накануне земляки с фронта записали видеосообщение и отметили, что рации для бойцов - это самая нужная вещь после автомата, это именно то тактическое устройство, которое может спасти жизнь бойцу, транслируя сигнал об опасности.

- Большое спасибо жителям Хабаровского края, тем, кто помогает участникам СВО, и хотелось бы поблагодарить ОНФ за спальные мешки и рации, в которых мы так нуждаемся. Наши старые рации оказались под завалами после очередного прилета, здесь самим приобрести и купить рации нам негде, да и, в принципе, рации - это самая нужная штука, не считая автомата, - говорит участник СВО на ролике.

С начала объявления спецоперации и последовавшей затем мобилизации многие неравнодушные хабаровчане сплотились, чтобы поддержать бойцов и помочь, чем могут. Помимо того, что жители самостоятельно несут вещи, продукты, обмундирование для парней, создаются и целые волонтерские организации, которые обшивают наших.

В Хабаровском крае шьют и изготавливают практически все, что требуется - палатки, спальные мешки, пятиточечники, носилки, балаклавы, флисовые шапки и костюмы. Это производство поставлено чуть ли не на конвейер, и все, что изготавливается - отдается на СВО.

Жители Хабаровска продолжают лично приходить в отделение ОНФ и приносить гуманитарную помощь для ребят. Некоторые наполняют свои посылки особым смыслом, кто-то пишет парням напутствия и пожелания, иногда - сочиняют стихотворения.

Особенно востребована у бойцов техника. Речь идет не о специальной военной - танках и прочем, а именно о маневренных машинах. Бывает, что КамАЗ, который вывозит людей из-под обстрелов, попадает под пули, и иногда после этого машину восстановить просто невозможно. Нужна ребятам и беспилотная техника.

- На той неделе передавали рации для наших бойцов. Это необходимое оборудование всегда, потому как они выходят из строя по разным причинам. Также у нас 2 июля открыт срочный сбор на лодки и моторы для ребят в связи с непростой ситуацией в Херсонской области. Также в ближайшее время нашим бойцам передадим комплекты с беспилотной техникой, они уже закуплены, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в ОНФ Хабаровского края.

Особое внимание ребята на передовой уделяют присланным письмам и открыткам. Когда в руки бойцу попадает старательно выведенное послание от ребенка из любого другого города России, нередко на глаза наворачиваются слезы даже у самых сильных защитников Родины.

- Знаете, это так сильно за душу берет, когда ты понимаешь, что ребенок писал это письмо и думал, гордился тем, что оно попадет сюда, в руки тому, кто нуждается в поддержке и вере, и оно как комок в груди поднимается, и ты знаешь, что ты обязан сделать все, чтобы приблизить победу. Чтобы этот ребенок не зря надеялся и верил. Для многих письма детей - это мотивация и стимул бороться до конца, за свою жизнь и за жизнь соотечественников, - говорит хабаровчанин, участник СВО.

Даже сейчас, спустя уже почти полтора года с начала спецоперации, активная помощь от жителей всех регионов страны бойцам не прекращается. Люди продолжают нести вещи, средства гигиены, самодельное мыло, тельняшки, да все, что только можно, в пункты сбора. Кто-то отдает даже собственные машины или покупает побольше конфет, чтобы наши ребята там, на передовой, ни в чем не нуждались.

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