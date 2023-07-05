Как безработная бывшая с детьми от другого мужчины пыталась вытянуть из мужа-олигарха 100 миллионов без развода

Ей казалось, что план надежен, как часы Фото: Нейросеть Kandinsky

Особняк в элитном районе, личные повар, уборщица и водитель, дорогие машины, перелеты на моря только первым классом. Такой была жизнь безработной Натальи*, вышедшей замуж за олигарха. Казалось бы, что еще нужно? Расслабься и наслаждайся. Но женщина решила, что ей мало. Задумала отжать у мужа половину имущества, а желательно бы и все доходы от бизнеса. Придумала хитрый план - даже разводиться не придется. Чем обернулась эта история, рассказал адвокат второй стороны. Развязка оказалась крайне неожиданной.

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

Наталья встречалась с Игорем еще будучи студенткой местного вуза в городе Б. Пара гуляла, как и все молодые люди. Свидания, походы по паркам за ручку после универа. Игорь был счастлив: Наталья - мечта всей его жизни, обаятельная и красивая, ноги от ушей. Игорь же вызывал у девушки куда меньше восторга. Однажды бедный студент ей надоел, и она решила, что найдет кого-то получше (читайте - побогаче), и оставила паренька за бортом, некрасиво бросив. Игорь был обижен, злился, не находил себе места. Чтобы забыться, пошел на дискотеку, где случайно встретил Ольгу. Мимолетный роман на одну ночь обернулся беременностью. А на дворе СССР. Пришлось жениться.

Со временем стерпелось-слюбилось. Молодожены съехались, стали строить совместный быт. После вуза Игорь обнаружил в себе предпринимательскую жилку и открыл небольшой бизнес. Шли годы, компания начала приносить прибыль, и на месте одного предприятия выросла целая империя. В городе Игорь стал вип-персоной: богатый, знаменитый, очень-очень влиятельный, да еще и красавчик. Жизни этой семьи позавидовали бы многие. Еще бы: активы превышают миллионы, в распоряжении десятки участков, в том числе загородные дома, автомобили, прислуга. Все, чего душа пожелает.

Все это время Игорь продолжал жить с Ольгой, в браке пробыли чуть меньше 20 лет, родили, воспитали и подняли четырех детей. Но страсти в отношениях супругов как не было, так и не появилось. Несмотря на это, жили в благополучии, о разводе не думали, вместе было комфортно.

ПОРОГ, ЖИВОТ И КЛЯТВЫ ВЕРНОСТИ

Игорю уже было за 40 лет, когда жизнь перевернулась с ног на голову. К порогу его дома пришла Наташа. Та самая, первая любовь. За руку держала рослого ребенка, а под платьем было видно округлившийся живот. Беременная женщина, уже не молодая, но все еще эффектная, любяще глядела на Игоря, а после неловкой паузы ошарашила заявлением: «Вернись, любимый, я все простила». Лихо повесив вину за расставание на бывшего, Наталья поклялась, что все эти годы только и думала, что о нем, клялась в любви и твердила о совместном будущем. И Игорь поплыл…

Мужчина поступил радикально. Недолго думая, попросил у Ольги развод. Договориться получилось без проблем: ни скандалов, ни слез. По-тихому поделили имущество, поставили подписи и распрощались. Женщина уехала восвояси, а конкурентка из прошлого уже ввозила вещички в особняк Игоря.

Окрыленный любовью мужчина без раздумий впустил Наталью в свой дом. Вскоре и расписались. Родившегося через пару месяцев младенца усыновил, как и старшего ребенка новой жены. От кого дети, не спрашивал (а мог бы поинтересоваться, с кем Наташа думала все эти годы об Игоре), растил как своих, новых не рожали.

В роль жены олигарха Наталья вжилась сразу же. В ее распоряжении были немыслимые суммы, как говорил супруг, на мелкие расходы. А также кредитки. Бери что хочешь, ни в чем себе не отказывай. Курорты, сумки, машины, няньки, украшения и салоны красоты. Наталья не работала ни дня под опекой мужа (да и зачем?), и всех это устраивало. Все бы ничего, если бы жизнь мужчины вновь не повернулась на 180 градусов после 10 лет совместной жизни.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Однажды Игорь вернулся домой и обнаружил в почтовом ящике повестку в суд. Развернув, прочел, что иск подала Наталья. Зайдя домой, спросил жену, что все это значит. Улыбнувшись, супруга ответила: «Милый, я решила, что нам нужно разделить имущество».

Муж опешил и стал расспрашивать жену, собралась ли та разводиться. «Нет-нет-нет, ты что. Просто, мало ли, ты захочешь меня бросить, а я останусь ни с чем». Игорь, к слову, расставаться не планировал, а поэтому совсем выпал в осадок. В их жизни не было ни измен, ни скандалов, ни пьянок, Наталью любил еще с молодости, зачем бросать? Совсем же мужчина опешил, когда узнал, что жена наняла адвоката. Расплачивалась деньгами Игоря (а чьими еще?), суммы набежали немалые.

Мужу ничего не оставалось, как самому найти юриста. Он поехал в Хабаровск, чтобы не нанимать никого в родном городе, где его все знают. Боялся, что адвокаты затеют неладное и начнут подковерную игру, чтобы кинуть на деньги. Игорь выбрал опытного юриста с большим стажем из другого региона. Алексей Слепцов, адвокат Игоря, рассказал «КП» - Хабаровск» о том, как развивалась многолетняя тяжба супругов.

ИСТЕЦ НОСИТ PRADA, А АДВОКАТ ЧУШЬ

Первый год Игорь все еще теплился надеждой, что Наталья угомонится. Днем ходил по судам, отстаивая нажитое имущество, а вечером возвращался домой - к любимой Наташе. Но та не унималась. То ли от скуки, то ли от хитрости вторая жена настаивала на своем и требовала отписать ей имущество, выдать деньги и перестать портить их отношения «бессмысленными ссорами». Тогда-то у Игоря наконец открылись глаза. Все эти годы он и сам не понимал, кто живет с ним под одной крышей. Поняв, во что вляпался, мужчина сам подал на развод и попросил Наталью уехать прочь.

Суды между уже бывшими супругами тянулись еще более двух лет. Аппетиты Натальи росли: она хотела половину от всего, что есть у Игоря, включая нажитое в браке с Ольгой. Сам мужчина был ей не нужен, в отличие от его богатств, в которые она, кстати, не вложила ни копейки. А мужчина был в шоке: развод с первой женой прошел так гладко, что он не ожидал такого поворота событий в новом браке.

- Это был крайне сложный спор с юридической точки зрения, ведь речь шла об оценке активов, крупного имущества, часть из которого уже записывалась на детей после покупки. Жена хотела 100 миллионов. Обосновала так: «Если одно твое предприятие за год заработало 50 миллионов выручки, я хочу половину». И так по каждому пункту списка имущества и активов, - рассказал Алексей Слепцов.

Оказалось, тот факт, что она сама не зарабатывала, ничего не значит. Наталья действительно вправе забрать половину всего, что было куплено за 10 лет брака. Вот только с математикой у женщины оказались проблемы. Впрочем, у ее адвоката тоже.

- Складывалось впечатление, что он работал на нас. Подходил к проблеме, не разбираясь в ней. Сделал много ошибок, одна тянула за собой другую. Уже после развода ее юрист работал за счет денег, которые будут выплачены по суду в будущем. Я думаю, во многом именно он подпитывал ее интерес к этому спору. Амбиции могли быть поменьше, если бы тот не наобещал золотых гор. Дело в том, что юрлица и активы создавались без нее. Недвижимость также приобреталась без ее участия, в браке они не были, на нее ничего не записано. Это, в принципе, никак нельзя разделить и отдать ей, - рассказал адвокат.

Юрист Натальи подавал по семь исков за один раз, часть отзывал назад, а затем подавал новые. Поэтому процесс затянулся на годы и стал изматывающим.

«20 МИЛЛИОНОВ МНЕ МАЛО»

Наталья поняла, что проигрывает, ведь прав на доходы фирм мужа у нее нет. Это страшно ее злило, план рушился на глазах, оставляя ее без миллионного состояния. Игорь же решил, что выпал шанс все закончить. Предложил экс-супруге 20 миллионов. Взамен она подписывает документы и уходит прочь. Женщина отказалась: заявила, что этого слишком мало.

- В конце концов, ей присудили два миллиона рублей. В десять раз меньше, чем предлагал бывший муж. Половину отдала адвокату за работу, еще несколько сотен ушли на судебные издержки и командировки ее юриста. На этом суд завершился.

Формально Игорь проиграл, но по факту выиграл, потеряв меньше, чем мог. В конечном итоге за весь процесс расплачивался он. Деньги-то его, у Натальи не было ни гроша. Но и отбиваться от замашек жены тоже в его интересах. Если бы не пошел в суд - потерял бы куда больше денег.

Сейчас Игорь оставил эту историю в прошлом. Четверо детей от первого брака выросли и помогают отцу вести бизнес, кто-то уехал и женился, жизнь у всех устроилась. Несовершеннолетний ребенок, рожденный в браке с Натальей (тот, от другого неизвестного мужчины), остался жить с мамой, об их судьбе ничего не известно. Игорь предпочел забыть о предавшей его дважды женщине и стараться жить дальше, наслаждаясь обществом детей и внуков. С Ольгой, первой женой, мужчина остался в хороших отношениях, но в одну реку дважды не войдешь, живут раздельно. Чем руководствовалась Наталья и почему не ценила свою роскошную жизнь, знает лишь она. Себе женщина заработала репутацию склочной скандалистки, подставившей мужа. В итоге жизнь расставила все на свои места, оставив женщину с носом.

КСТАТИ

За годы практики Алексея Слепцова это далеко не первый случай странного развода. Обычно бывшие супруги начинают оскорблять друг друга или демонстрировать суду грязное белье: изменил, побил, выгнал, плохой человек. Но бывают случаи вне шаблона.

Так однажды Алексей выступал на стороне супруга, с которого после развода также хотели взыскать половину всего имущества. Вот только речь шла не о машинах или дорогой мебели, а о розетках, плинтусах, вилках и фоторамках.

- В иске было 530 позиций. Жена хранила целую стопку чеков за каждую покупку, которая осталась в доме за пять лет брака. Стоимость вещей - от 130 рублей до 500-600. На что не осталось чеков, оценивала сама. Некоторые пункты поражали. Клиенту не очень-то хотелось платить 700 тысяч за ложки-поварешки по цене золота.

Чтобы оценить настоящую стоимость предметов, пришлось заказывать экспертизу. Специалисты рассчитали цену всего, что было в списке: душевых ковриков, горшков, полотенец и даже разделочной доски. Совместно нажитое имущество, включая технику и крупные покупки, оценили в два с половиной миллиона рублей. Эту сумму поделили поровну, и супруги распрощались. Выигравших в этом деле нет: двухлетняя тяжба и бесконечные склоки вымотали обоих, а дорогостоящие суды истощили карманы.

СОВЕТ ЮРИСТА

- При разводе нужно взвесить все за и против, с чем ты останешься. Одно из самых больших заблуждений людей, что если не смогли договориться, все можно отсудить. С хорошим адвокатом можно получить больше, с плохим - есть риск не получить ничего. Старайтесь разделять личные взаимоотношения и финансовые. По возможности фиксируете крупные покупки, оформляйте все нужные документы. Иначе в суде не доказать, что машину подарили родители, и ее стоимость делить нельзя. Сходите на консультацию к юристу, прежде чем подавать иск, будет дешевле, чем судиться и сразу можно понять, на что рассчитывать обеим сторонам. Это как с медициной: лучше сходить в поликлинику и выявить болезнь на раннем этапе, чем лечить затем тяжелые последствия, - сказал Алексей Слепцов.

* Все имена героев публикации изменены, а названия скрыты, чтобы сохранить адвокатскую тайну

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Забил бывшую жену до смерти: пара сошлась после развода, и это закончилось убийством экс-супруги в Хабаровске

Мужчину осудили за убийство бывшей жены в Хабаровске (подробнее)