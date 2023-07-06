Взрывом разнесло девять квартир: житель ЕАО едва не уничтожил дом с людьми из-за обиды

53-летний мужчина поскандалил с матерью и устроил взрыв газа Фото: Прокуратура ЕАО

«Я вас взорву, я вас всех взорву», - говорил соседям Игорь* из поселка Николаевка. Свои угрозы он воплотил в жизнь в 2022 году. 53-летний мужчина поскандалил с матерью и устроил взрыв газа.

ПОКУШЕНИЕ

Игорь сам по себе конфликтный человек, который легко выходит из себя. Несколько раз сидел: за причинение средней тяжести вреда здоровью, уклонение от административного надзора и избиение полицейского. Жил с матерью, периодически прикладывался к бутылке, буянил. Мешал не только пожилой родительнице, но и соседям, которые делали ему замечания. На любой упрек в свой адрес отвечал агрессией, в алкогольных порывах угрожал подорвать дом.

Пожар уничтожил имущество жильцов дома Фото: Прокуратура ЕАО

Игорь 5 июня 2022 года страсть как хотел выпить. Выпрашивал деньги у матери, но ни уговоры, ни мольбы, ни крики на нее не действовали. Женщина наотрез отказалась спонсировать пьянку сына и ушла из квартиры подальше от разъяренного отпрыска. Этот момент стал поворотным: мужчина твердо решил поднять дом на воздух.

Действовал методично - выкрутил газовые конфорки на плите, перерезал шланг, идущий от газового баллона. Немного подождал, пока газ накопится, чиркнул спичкой, пулей вылетел на улицу. Считанные секунды - и прогремел оглушительный взрыв, который смел девять квартир. Ударной волной повыбивало стекла в комнатах, повредило оконные и балконные проемы.

Ударная волна повредила оконные и балконные проемы Фото: Прокуратура ЕАО

Вслед за взрывом вспыхнул пожар, уничтоживший все, что жильцы трехэтажки накопили за всю жизнь. Мебель, одежда, документы, техника - ущерб составил свыше 2,1 миллиона рублей. В этом ЧП чудом никто не погиб и не пострадал, эвакуироваться людям помогли прибывшие пожарные. Полностью разрушить дом Игорю не удалось - не хватило накопившегося газа.

ОФИЦИАЛЬНО

- В ходе расследования допрошены свидетели, получены результаты ряда судебных экспертиз, а также проведены иные следственные действия, результаты которых позволили установить причастность мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Взрывом выбило стекла в квартирах Фото: Прокуратура ЕАО

Игоря задержали, уголовное дело было заведено по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Уничтожение чужого имущества». Свою вину мужчина не признает, показания не дает, случившееся никак не объясняет. Врачи признали Игоря вменяемым.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Жанна Крепкогорская, официальный представитель прокуратуры ЕАО.

Мужчине может грозить до 20 лет колонии.

*Имя изменено

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