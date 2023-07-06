«Наш Ангелочек ушел навсегда»: жительница Хабаровска обвиняет врачей в смерти годовалой дочери

Годовалая Арина из Хабаровска любила танцевать и заливисто смеяться Фото: Предоставлено героем публикации

Годовалая Арина из Хабаровска любила танцевать и заливисто смеяться. С виду здоровая девочка быстро развивалась, училась ходить и пока еще неразборчиво говорила «мама». Жизнь семьи изменилась в один миг: 29 мая Арины не стало из-за инфекции. Родители, братья, сестры лишились самого дорогого - своего Ангелочка.

ТЕЛО БИЛИ СУДОРОГИ

Арина была солнышком в многодетной семье: игривая, заводная, улыбчивая. Мама, папа, двое братьев и сестра дарили малышке всю свою любовь, внимание и заботу. Ребенка регулярно водили к врачам, когда он болел - родители тут же били тревогу. 8 мая случилось именно так: Арина начала себя плохо чувствовать, мама повезла дочь в больницу.

- Дочь была сонливая, ничего не ела. Педиатр сказал, что у нее молочница слизистых рта. Нам выписали лекарства, дома мы выполняли все, что сказал врач. Но ребенок по-прежнему почти ничего не ел, пил воду. Так было около недели, а 15 мая у Арина поднялась температура до 38,7 градуса, - рассказала «КП» - Хабаровск» мама малышки Елена Нейдорф.

7 июля будет ровно 40 дней, как Арины нет Фото: Предоставлено героем публикации

Женщина вызвала скорую, ребенка госпитализировали в инфекционное отделение детской краевой клинической больницы. С диагнозом «стоматит» Арину с мамой положили в палату. Малышке ставили капельницы и обрабатывали язвочки на языке. Лечение сработало, ребенок начал есть и пошел на поправку. Поэтому через четыре дня девочку выписали.

- 28 мая вечером ложились спать. Все четверо детей были в порядке. Около четырех утра я проснулась от того, что Арина хрипит. Смотрю, у нее закатываются глаза, тело бьют судороги. Тут же вызвала скорую, минут через 15 приехали врачи и поставили ребенку укол в область груди, не помню уже, что там было. Мы собрались, и нас повезли не в инфекционный корпус больницы, а на этот раз в главный, - с тяжестью говорит Елена.

«ХОРОШО, ЕСЛИ ПРОЖИВЕТ СУТКИ»

Все происходящее дальше женщина вспоминает через боль и слезы. Бьющийся в судорогах ребенок на руках, суматоха. Малышке измерили температуру - 39 градусов, при осмотре нашли мелкую сыпь. У Арины взяли кровь на исследование, поставили укол от температуры, вызвали реаниматолога. Прошло около часа-двух, тогда Елене было не до времени.

Арина была солнышком в многодетной семье Фото: Предоставлено героем публикации

- Он посмотрел, сказал, что у ребенка губки розовенькие, с ней все в порядке. Мол, зачем вы меня вообще сюда позвали? А вообще дочь была бледная, судороги не прекращались. Решили отправить нас в инфекционное отделение. Выписали направление и без сопровождения медицинского работника посадили в скорую. В инфекционном дали градусник, чтобы я измерила ребенку температуру, и минут 15-20 я сидела с малышкой одна, никто не приходил, - поделилась мама Арины.

Когда малышку принял врач, то, по словам женщины, удивился: «А почему к нам?» Температура у ребенка не спадала, судороги не прекращались. Арине поставили два укола, но жар все равно держался, поэтому девочку положили в реанимацию. На часах около 7:00 утра. Елену к малышке не пустили - стерильная зона. Дали список необходимого и номера телефонов, чтобы узнавать состояние дочери. Звонить, по словам хабаровчанки, можно было не больше трех раз в сутки.

- Все это время звонила… Врач сказал, что у Арины менингококковая инфекция, она сама не дышит и подключена к ИВЛ. Состояние крайне тяжелое, и если она проживет сутки, то это хорошо. Ближе к вечеру позвонила еще раз, сказали, что было две остановки сердца. На следующий день днем набрала снова, попросили подъехать. Я сразу поняла, что произошло, - говорит Елена.

АНГЕЛОЧЕК

- До сих пор не верю, что это случилось… Когда вышла из больницы, не хотела жить, честное слово. Но взяла себя в руки, ведь у меня дети, а я - сирота, куда они пойдут, если со мной что-то случится? Арины нам очень не хватает… Она всегда улыбалась, была жизнерадостной. Я думала, что она пойдет танцевать. Дочь как только слышала музыку, сразу в пляс. Дома мы называли ее Ангелочком. И вот наш Ангелочек ушел навсегда, - поделилась горем мама девочки.

Анализы также показали, что у девочки был золотистый стафилококк Фото: Предоставлено героем публикации

В заключении о смерти Арины говорится о молниеносном течении менингококковой инфекции. Малышка умерла от осложнений, среди которых инфекционно-токсический шок, декомпенсация сердца, отек и дислокация головного мозга. Анализы также показали, что у девочки был золотистый стафилококк.

- Я считаю, что было упущено время. Во-первых, нам не оказали своевременную помощь в основном корпусе больницы. Во-вторых, не до конца установленный диагноз. Дочь лечили не комплексно. К тому же эта инфекция, как объяснили, передается воздушно-капельным путем, но и я, и другие дети чувствовали себя хорошо. Никаких симптомов болезни ни у кого не было. Думаю, что заразу дочери могли занести, когда мы первый раз лежали в больнице, - считает Елена.

Женщина обратилась в следственный комитет, чтобы ведомство разобралось, кто виноват в смерти Ангелочка. По данному факту проводится процессуальная проверка в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». От минздрава региона ответа женщина еще не получила. «КП» - Хабаровск» обратилась за комментарием в министерство.

В заключении о смерти Арины говорится о молниеносном течении менингококковой инфекции Фото: Предоставлено героем публикации

- Делом занимаются следственные органы, они проведут тщательное расследование, по результатам которого будут приняты процессуальные решения, - коротко сообщили в пресс-службе минздрава края.

7 июля будет ровно 40 дней, как Арины нет. Пережить утрату Елене помогают дети и подруги. Мужа из-за проблем с документами депортировали из России. Супругам приходится по отдельности справляться с горем и стараться ради семьи.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий этой тяжелой истории.

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