«Дорогой солдат, прошу, береги себя»: о чем пишут бойцам СВО дальневосточники и российские школьники

Солдаты Восточного военного округа в зоне СВО непрерывно получают весточки с Родины Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Солдаты Восточного военного округа в зоне СВО непрерывно получают весточки с Родины. Письма с теплыми словами и детские рисунки помогают бойцам легче переносить тяжелые условия. В тылу и на линии огня - каждое отправление найдет своего адресата.

- Здравствуй, незнакомый солдат! Я тебя не знаю, но восхищаюсь тобой. Служба твоя нелегкая, но очень важная для всей страны. Желаю тебе, солдат, справиться со своими трудностями. Желаю тебе вернуться с победой домой, где тебя ждут не только близкие, но и все жители. Мы верим в тебя и гордимся тобой, - написала бойцам школьница Алина из Осетии.

«ГОРДИМСЯ ВАМИ»

Неравнодушные люди, детсадовцы, школьники оправляют сотни писем военным в зону СВО. Аккуратным почерком выводят каждую букву, чтобы бойцы могли разобрать слова. Каждая весточка вселяет в солдат и офицеров веру, и напоминает о домашней теплоте. Письма бойцы аккуратно складывают в треугольники и хранят при себе, чтобы в трудные минут вернуться к вдохновляющим строкам.

- Я очень горжусь вашими подвигами и слежу за событиями на фронте. Все люди нашей страны следят. Я безумно переживаю за вас. Дорогой солдат, я хочу поблагодарить тебя за смелость в боях. Хочу пожелать скорейшей победы и чтобы все как можно скорее вернулись домой к своим семьям. Самое главное - прошу, берегите себя! - написал бойцам СВО 14-летний Ростислав.

Рисунки солдаты развешивают в блиндажах как мотивацию к победе. Дети изображают георгиевские ленточки, российские флаги, цветы, мирное небо и клевер на удачу. Такие весточки каждую минуту напоминают военнослужащим о том, за кого они сражаются.

- Я знаю, ты сейчас призван в ряды нашей армии. Спасибо тебе, я уверен, у тебя все будет хорошо, тебя ждет твоя семья. Скоро закончится СВО и мы с ребятами верим в победу. Ждем тебя с победой, - написал ученик 7 класса Анатолий.

ТРАДИЦИИ ВОИНСКОЙ ПОЧТЫ

- У меня с собой есть маленькое письмо ребенка на 23 февраля. Беру с собой на позиции, порой, бывает, читаю. И это поднимает дух, - поделился военнослужащий.

Держать связь с Родиной стало возможным благодаря возрождению полевой почты. Специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) ВС РФ, ежедневно рискуя жизнью, доставляют бойцам посылки. Здесь понимают: иногда важнее связи с домом нет ничего. Прибытие фельдъегерей для бойцов - возможность еще раз удостовериться: в них верят, их поддерживают.

- Из дома пришли посылки, максимально быстро, примерно за две недели. Очень приятно, отправляют обычно все необходимое, в чем нуждаемся. От детей приходят письма и рисунки, это дает заряд мотивации, - рассказал командир отделения с позывным «Ветер».

Образец написания адреса на конверте для отправки письма военнослужащему в зону СВО Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В зоне СВО налажена и обратная связь. Подразделения обеспечены конвертами и письменными принадлежностями. Ответное письмо передается воинскому почтальону, затем - попадает в ФПС и далее уходит адресату по каналам «Почты России».

Писать личное письмо бойцам проще от руки. Зона СВО вне зоны доступа мобильной связи. Родные и близкие обязательно напишут в ответ и могут быть уверены: послание обязательно дойдет до адресата. И чем длиннее будет весточка из дома, тем спокойнее солдатам и офицерам.

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