Погода в Хабаровском крае 8-9 июля 2023 года будет беспощадно жаркой Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровском крае 8-9 июля 2023 года будет беспощадно жаркой. Температуры воздуха перевалят за фактических +30 градусов, из-за особенностей климата это будет ощущаться на пару градусов выше. В таких условиях жителям региона необходимо внимательно следить за здоровьем и защищать себя от чрезмерного солнечного воздействия.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ 8-9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Погода в Хабаровском крае 8-9 июля 2023 будет хоть и знойной, но в основном без существенных осадков. Кратковременные дожди все же вероятны: достанется центральным и северным районам. Готовьтесь, после осадков здесь будет душно. От жары не спасет и ветер 7-12 метров в секунду. Полегче будет разве что в воскресенье на побережье Охотского моря - здесь порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

Ночные температуры воздуха стремительно поползут вверх. Прогноз в Хабаровском крае 8-9 июля 2023 года говорит о том, что в субботу столбики термометров покажут 14-19 градусов. Уже 9 июля ночью воздух прогреется до +17+22 градусов. Что касается дневных температур, то они достигнут +30+36 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 8-9 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Прогноз в Хабаровске на выходные 8-9 июля говорит о надвигающемся зное. Существенных осадков не ожидается, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров доберутся до отметок +17+18 градусов. Самое интересное начнется днем: 8 июля воздух прогреется до +29+32 градусов, в воскресенье синоптики обещают +31+33 градуса.

- Температурный фон не зашкаливает, но выше нормы где-то на три градуса. Это происходит из-за того, что к нам сместилось западное тепло: сначала эта воздушная масса была над северными районами, теперь дошла до южных. В начале следующей недели температуры воздуха также будут высокими, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

По ее словам, столбики термометров продержатся на отметках +25+30 градусов до середины июля. Подробный прогноз в Хабаровском крае на следующую неделю будет уточняться.

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