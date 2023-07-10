Жители Колымы смогли лицезреть сег и град на выходных Фото: социальные сети

Магаданская область решила побить сразу несколько температурных рекордов в течение одного лета. Если в начале июля жители радовались высоким значениям на столбиках термометров, то в эти выходные пришлось прятаться от сильного града и доставать зимние вещи.

По информации ФГБУ «Колымское УГМС», 9 июля на территории области прогнозировался сильный дождь и дневная температура от +13 до +15 градусов. Однако ближе к вечеру ливень превратился в крупный град и снег.

- Сейчас в центральные районы области зашел холодный фронт с севера. С ним связан циклон. Заморозки прогнозируются на два ближайших дня. Местами могут быть сильный дождь со снегом. Вообще, на территории региона в июле заморозки бывают. Это не является чем-то необычным, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Матвеева, ведущий синоптик отдела ОМП ГМЦ по Магаданской области.

Жители Колымы иронизируют, что такая погода - лучшая реклама для приезжающих в регион туристов.

Сегодня и завтра в Хасынском, Ягоднинском, Тенькинском и Сусуманском районах сохраняется вероятность выпадения снега и ночных заморозков. Однако это может сыграть на руку сотрудникам МЧС, которые заняты тушением природных пожаров в тайге на территории области.

Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение об отмене режима ЧС 10 июля с 16:00. При этом особый противопожарный режим продолжает действовать.

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