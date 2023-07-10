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Происшествия10 июля 2023 4:22

Утонул целый район: дождь с грозой постепенно погружают Хабаровск под воду

Гроза и дождь затопили улицы в Южном районе Хабаровска 10 июля
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Ливню хватило пару часов, чтобы затопить улицы Южного района. Фото: Кирилл Блинов

Ливню хватило пару часов, чтобы затопить улицы Южного района. Фото: Кирилл Блинов

С самого утра 10 июля в Хабаровске пасмурно, жители находились в ожидании небольшого дождя. И он грянул, только не кратковременный, а самый настоящий ливень с громом и молниями. Что интересно, досталось только одному району города. Пока.

Недавно дождь добрался до центра Хабаровска

Недавно дождь добрался до центра Хабаровска

Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Ливню хватило пару часов, чтобы затопить улицы Южного района. Хабаровчане публикуют в соцсетях последствия дождя: машины и автобусы «плывут» по залитым дорогам, остановки и тротуары ушли под воду. Улицы местами затопило примерно по середину голени взрослого человека. Порывистый ветер раскачивает деревья, которые бьются в окна квартир. Выглядит, как стихийное бедствие.

Дожди продолжают топить улицы города. Фото: t.me/khabarovsk_transport

Дожди продолжают топить улицы города. Фото: t.me/khabarovsk_transport

Фото: Социальные сети

- Было понятно, что пойдет дождь, но не ливень. Он начался внезапно: резко потемнело и засверкали молнии. Заливало так, что ничего не было видно из окон. «Пятую площадку» залило сильно, сюда внедорожники с трудом проезжают, - рассказала «КП» - Хабаровск» жительница Южного района Елена.

Хабаровчане сообщают о настоящем апокалипсисе в торговом центре «Южный парк». Он находится в пострадавшем от стихии районе. Судя по видео в соцсетях, парковка ушла под воду, серьезно затоплены помещения ТЦ. Сотрудники выгоняют воду лопатами.

Пока одна часть города тонет, в других - тишина. Лишь слышны раскаты грома, местами прошел небольшой дождь. Но расслабляться рано: осадки, по прогнозам синоптиков, пройдут по всему Хабаровску в течение дня. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Осадки постепенно выпадают в разных районах города

Осадки постепенно выпадают в разных районах города

Фото: Александра ШОПЕНКО

- Из-за процессов в атмосфере формируется мощная кучево-дождевая облачность. Она может занимать ограниченный участок территории. Поэтому, например, в Южном районе гроза и льет дождь, а в Северном - без осадков, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в «Дальневосточном УГМС».

Дождь в Хабаровске ожидается и во вторник. Фото: t.me/khabarovsk_transport

Дождь в Хабаровске ожидается и во вторник. Фото: t.me/khabarovsk_transport

Фото: Социальные сети

С самого утра 10 июля в Хабаровске пасмурно, жители находились в ожидании дождя

С самого утра 10 июля в Хабаровске пасмурно, жители находились в ожидании дождя

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

При этом в Хабаровске сохраняются высокие температуры воздуха. 10 июля столбики термометров доберутся до +27 градусов. В симбиозе с повышенной влажностью с большое долей вероятности в город вернется духота.

В некоторых районах Хабаровска прошел небольшой дождь

В некоторых районах Хабаровска прошел небольшой дождь

Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

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