Прогноз в Хабаровске 10-14 июля 2023 обещает дождливое начало недели Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Хабаровске 10-14 июля 2023 года будет неустойчивой. Дожди будут сменяться ясными днями, при этом температура воздуха останется высокой. Повышенная влажность и жара станут причиной духоты, которая в итоге ненадолго отступит.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ 10-14 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Прогноз в Хабаровске 10-14 июля 2023 обещает дождливое начало недели. В понедельник на город обрушились дожди, в Южном районе прошел ливень с грозой. Из-за этого улицы, дворы, остановки и тротуары ушли под воду. Затопило крупный торговый центр.

Погода в Хабаровске 10-14 июля 2023 будет дождливой и во вторник. В остальные дни осадки будут сменяться солнцем. В пасмурные периоды температура воздуха опустится до +25 +27 градусов. В солнечные дни столбики термометров покажут +28 +31 градус. Духота неизбежна.

Теплыми будут и ночи. Согласно точному прогнозу в Хабаровске 10-14 июля 2023 года, столбики термометров покажут +17 +18 градусов. Такая жаркая погода с высокой влажностью сохранится до конца семидневки. Там же вновь вернутся дожди, местами сильные. Облегчение подарят выходные: температуры воздуха снизятся до +25 +27 градусов.

- Суббота будет более неустойчивой, с кратковременными дождями. Осадки ожидаются ночью и днем, с перерывами на солнце. В воскресенье, 16 числа, должна быть хорошая погода без дождей в течение дня, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Период затишья будет недолгим - температуры воздуха за +30 градусов никуда не уйдут. Прогноз еще будет уточняться.

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