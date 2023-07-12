В 11 лет облетел весь мир: как сложилась судьба пилота, который 34 года назад приземлился на Колыме

11-летний Тони после очередной посадки на территории СССР Фото: социальные сети

11 июля 1989 года диспетчер аэропорта Магадана дал разрешение на посадку иностранному самолету Cessna 210 Centurion, за штурвалом которого находился 11-летний американец Тони Алиенджен. Один из самых юных авиаторов посетил Колыму, совершая кругосветное путешествие, которое затронуло восемь стран: США, Канаду, Исландию, Шотландию, Норвегию, Швецию, Финляндию и СССР.

Полет вокруг земного шара начался 5 июня 1989 года в солнечной Калифорнии из аэропорта Джона Уэйна. Вместе с юным героем путешествовала и его семья: отец Гарри, мать Сьюзан, сестра Алейна и друг по переписке из Советского Союза 10-летний Роман Черемных. Также в качестве пассажира в полет отправился Гюнтер Хейган, представитель Национальной авиационной ассоциации США.

Движущей силой такого грандиозного проекта, названного «Полетом Дружбы 89», стал отец Тони, который являлся крупным инвестором в недвижимость. Именно Алиенджен-старший собрал целую армию волонтеров и спонсоров, которые покрыли все затраты и помогали в организации - от бронирования гостиницы до ремонта и заправки самолета в Сибири.

В путешествие будущие рекордсмены взяли гигантский свиток, на котором более миллиона детей со всего света оставили свои подписи. Всего семья почти за два месяца преодолела 27,5 тысячи километров.

22 июля 1989 года юный пилот совершил посадку в Калифорнии, завершив долгое странствие. Американские журналисты то и дело пытались раздобыть эксклюзивы о кругосветном путешествии. Спустя несколько недель семья Алиендженов вернулась в родную Юту и больше не давала интервью.

Как же сложилась судьба Тони? Информации об этом в открытых источниках немного, но «КП» - Хабаровск» смогла проследить карьерный путь Энтони Алиенджена до наших дней.

- Я потратил годы, чтобы найти свое место в мире, - написал Тони Алиенджен в одной из социальных сетей.

С 1996 по 2004 год Тони помогал отцу в его транспортной компании. Но позднее решил переключить свое внимание на программное обеспечение для логистики. Так родилась идея сделать социальную сеть для работников отрасли грузоперевозок.

С 2004 по 2014 год Энтони Алиенджен выступал в роли президента факторинговой компании Insight Technology, которая выступала посредником для небольших транспортных компаний. В 2014 году герой расширил свой собственный бизнес и вышел на рынок Индии, создавая программное обеспечение для складов и транспортных компаний.

Сегодня Энтони Алиенджену 45 лет. Он регулярно путешествует между родным Хибер-сити в США и городом Пуна в Индии.

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