Обучила командам и выгуливает по двору на поводке: жительница Хабаровска приручила ворона

Дарья нашла Геральта в пригороде. Откормила и выходила маленького птенца Фото: Никита Коломейчук

Трогательная история спасения птенца в пригороде Хабаровска обернулась историей настоящей дружбы. Пернатый друг жительницы города не только поправился, но и делает большие успехи в обучении.

Дарья встретила совсем маленького птенца ворона и взяла его под свою опеку. Показав его ветеринару, девушка узнала, что у найденыша недобор по весу. Пришлось откармливать его творогом, кефиром и мясом. Ухаживания за птицей привели к тому, что ворон поселился в квартире у хабаровчанки. Она назвала его Геральт.

Сейчас Геральту четыре месяца Фото: Никита Коломейчук

- Геральт живет у меня уже два месяца. За это время удалось обучить его более чем пяти командам. Базовые из них - это «Ко мне» и «Нельзя». Мы часто ходим на прогулки. Он может отлететь от меня метров на пять, но всегда возвращается. С другими питомцами стараемся не пересекаться, боится. Хотя поездки в транспорте переносит абсолютно нормально. Сидит на руке или на коленях, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья, хозяйка Геральта.

Пернатый друг действительно делает большие успехи в обучении. Во дворе дома горожане то и дело замирают в удивлении от того, как Геральт послушно сидит на руке или плече хозяйки.

- Реакцию людей, конечно, описать сложно. Кто-то снимает со стороны, что мне совсем не нравится, а кто-то пытается завести диалог с вопросами - чем кормим птицу, умеет ли он говорить, или не улетает ли.

К слову, в домашних условиях такой питомец может дать фору любому приличному животному. Вороны могут жить более 50 лет. При этом дома с ним никогда не скучно.

- Геральт может быть миленьким и спать на ручках, а может быть и настоящим вандалом, который крушит все на своем пути. Из игр в квартире любит приносить крышки или гонять маленький мячик.

Биологические часы ворона настроены так, что он просыпается с первыми лучами солнца, а засыпает, когда что на улице, что в квартире становится темно. К вопросу содержания Дарья подходит крайне серьезно.

- За всеми животными сегодня дорого и тяжело ухаживать. Геральт не является исключением. Его содержание можно сравнить с песиком, потому что в основном придерживаемся мясного рациона. Но также любим фрукты и овощи. Каждую весну и осень нужно проходить обследование у орнитолога. А с этим в Хабаровске есть определенные проблемы. Поэтому нужно быть готовым к поездке в другой город.

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