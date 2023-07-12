Разодрал ногу и отпустил: в Хабаровском крае амурский тигр напал на идущего по его следу инспектора

Мужчина шел по следу зверя и застал его за трапезой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Четвертое нападение амурского тигра на человека зафиксировано в Хабаровском крае. 12 июля хищник едва не убил инспектора охотнадзора. Мужчина шел по следу зверя и застал его за трапезой.

ЧП случилось в районе поселка Маяк (Нанайский район). 12 июля амурский тигр атаковал населенный пункт: убил собаку и утащил в тайгу. На место прибыли двое охотоведов, чтобы разобраться и понять: а был ли тигр и в каком он состоянии.

Тигр убил в поселке Маяк собаку Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

- Один из инспекторов зашел в лес, и на него прыгнул тигр. Хищник защищал добычу - украденную собаку. Охотовед выжил, сейчас находится в больнице. Зверь нанес инспектору травмы средней степени тяжести, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства правительства края.

Как инспектор отбился от хищника - пока до конца непонятно. Предварительно, мужчина как-то напугал хищника. В итоге тигр сам отпустил мужчину и убежал в тайгу. Сейчас его поисками занимаются охотоведы, на место прибыли еще две группы специалистов.

- Будем отлавливать тигра, запросили разрешение у Росприроднадзора. Пока ничего нельзя сказать о состоянии хищника - найдем, будет понятно, - добавил Юрий Колпак.

В 2023 году амурские тигры едва не убили троих человек в Хабаровском крае. Первой жертвой стал 19-летний Сергей. 12 февраля хищник влетел через окно в охотничий домик и едва не растерзал парня. Зверя застрелил друг Сергея. Охотнику ампутировали левую руку.

Второе нападение было зафиксировано рядом с поселком Мухен 28 марта. Здесь амурский тигр чуть не утащил в тайгу тракториста, который возился с техникой. Мужчину отбили коллеги. Аналогичная ситуация произошла в поселке Золотой 30 июня. Жертвой зверя стал вальщик леса. Его также отбили коллеги, размахивая бензопилой перед носом тигра.

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