Сжег любимую заживо: вскрылись детали жестокого убийства женщины из Хабаровска, найденной в лесу под Красноярском

Жестокая расправа с возлюбленной на почве ревности и гнева Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске допросили пойманного накануне в Москве хабаровчанина, убившего свою возлюбленную. Мужчина признался – он действительно лишил девушку жизни, и хотел скрыться от правосудия. История поражает своей жестокостью, как оказалось, он запер любимую в машине, облил бензином и чиркнул зажигалкой... Девушка сгорела заживо.

РЕВНОСТЬ ЗАТМИЛА РАССУДОК

Обугленные останки 20-летней девушки нашел грибник в пяти километрах от деревни Свищево, Березовского района Красноярского края. Это место находится не так далеко от краевого центра, всего в 20 километрах. Когда грибник ходил по лесу, то заметил сгоревший автомобиль, а когда подошел ближе – замер от ужаса. Внутри лежали кости человека, сама машина полностью сгорела, оставив только каркас.

Мужчина вызвал полицию, и позже выяснилось, что «лада Приора» принадлежит жителю Хабаровска. Номера в спешке покидавший место преступления мужчина успел снять и забрать с собой, определить владельца помог ВИН-номер машины, который у каждого автомобиля индивидуальный.

Параллельно в Хабаровском крае отец 27-летнего парня уже искал сына и его девушку. Сообщалось, что они пропали еще в конце июня. Оказалось, влюбленные уехали в Сибирь, добрались до Красноярска. Машина была замечена как раз в самом городе 7 июля.

В ходе работы на месте ЧП следователи определили, что смерть была криминальной. А между тем владельца авто уже вовсю искали. Его удалось поймать только в Москве, прямо в аэропорту, когда он прилетел из Новосибирска. Злодея вернули в Красноярск и допросили. Мужчина признался в совершенном преступлении и рассказал, как обстояло дело.

- В конце июня 2023 года подозреваемый вместе с супругой выехал из Хабаровска и 7 июля 2023 года прибыл в Красноярский край. Испытывая к женщине личные неприязненные отношения, подозревая ее в неверности, злоумышленник решил совершить ее убийство, - пояснили с ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

СЖЕГ ЛЮБИМУЮ ЗАЖИВО В МАШИНЕ

Судя по всему, из ссора была очень эмоциональной и гневной, потому что мужчина в какой-то момент резко свернул с трассы вглубь леса. Уже тогда его намерения были жестокими, он вышел из машины, оставив девушку внутри, затем заблокировал замки, чтобы та не выбралась, а дальше совершил самое ужасное – облил машину бензином и поджег.

Что было в тот момент в голове у разъяренного супруга – не известно, но девушку свою он просто-напросто сжег заживо в машине. Ее смерть была страшной и болезненной, а мужчина не долго думая попытался замести следы и сбежал, прихватив госномера.

- После содеянного мужчина скрылся с места происшествия и впоследствии на самолете вылетел в Новосибирск, далее в Москву, где был задержан оперативными сотрудниками. Сегодня судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, - сообщили в следкоме.

Сейчас следствие проводит необходимые следственные действия, собирает и фиксирует доказательства. Расследование продолжается.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Ее обугленное тело лежало в машине: находка грибника вскрыла жестокую правду об исчезновении женщины из Хабаровска

Житель Хабаровска сознался в убийстве своей девушки под Красноярском(подробнее)

Сжег любимую в машине и исчез для всех: в Москве нашли загадочно пропавшего в Красноярском крае

Житель Хабаровска подозревается в убийстве сожительницы в окрестностях Красноярска(подробнее)