Напал посреди города: медведь разодрал девушку на Колыме

Охотоведы отстрелили хищника, убившего девушку Фото: Алексей СТЕФАНОВ

15 июля около трех часов дня на единый номер вызова экстренных служб «112» поступил вызов. Очевидцы сообщили, что в районе остановки «Танкодром» в Магадане бурый медведь загрыз девушку. На проверку выехали полицейские, росгвардейцы и охотоведы.

Прибыв на место, правоохранители заметили хищника, который околачивался рядом с телом погибшей девушки. Охотникам пришлось отстрелить агрессивного медведя.

- Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета. Проводится осмотр территории, устанавливаются обстоятельства, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Месяцем ранее еще один хищник терроризировал жителей областного центра. За несколько дней его жертвами стали несколько человек. Растерзанное тело одного мужчины нашли на сопке возле Третьего Транспортного переулка. Еще трое выжили после встречи с бурым, но получили тяжелые травмы.

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