Разодранное тело мужчины нашли на сопке в Магадане Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Магадана уже несколько дней боятся выходить на улицу. Причина тому - разгуливающий по городу медведь. Всего за несколько дней разъяренный хищник напал на троих человек, они попали в больницу, а накануне на сопке возле Третьего Транспортного переулка в городе нашли растерзанное тело мужчины. Следствие не исключает вероятности, что умер колымчанин из-за нападения медведя, характер повреждений тела тому свидетельство. Сейчас хищника ищут.

Медведь нападает на людей в Магадане

За последние два дня в Сети стали все чаще появляться сообщения о нападении хищника на жителей Магадана. Изначально информация не находила своего подтверждения, однако сейчас правоохранительные органы случаи признали. От нападений хищника, по сводкам правоохранителей, пострадали трое. Все они получили разные повреждения и травмы, и в разное время, но конкретно в период с 16 по 18 июня. Именно в эти дни появление медведя и отмечали в городе.

- Там, на сопке, медведь, возможно, просто охранял территорию со своей едой, и поэтому были нападения, он как будто от этого места отгонял людей. Сейчас вопросом занимаются полиция, Росгвардия и охотоведы, - рассказали редакции в СУ СК России по Магаданской области.

Разодрал человека в клочья

Накануне полиция сообщила о страшной находке - тело разодранного человека обнаружили на сопке, рядом с Третьим Транспортным переулком в Магадане. Туда сразу же выехали следователи.

На теле были страшные следы повреждений. Как стало известно редакции, они были и прижизненные и посмертные, а это значит, что мужчина умер уже во время схватки с хищником. Вероятно, медведь задрал его и не остановился, когда тело было уже безжизненным.

По мнению специалистов, тело мужчины пролежало там несколько дней, ориентировочно от двух до пяти. Как раз в тот период медведь начал нападать на людей, и вероятнее всего, этот мужчина стал его первой жертвой. Личность погибшего установили, это житель Магадана 1981 года рождения. Родственников сейчас ищут.

- Мы ждем заключения эксперта, но сейчас у нас криминалист выезжал на вскрытие, присутствовал и говорит, что очень много повреждений - как прижизненных, так и посмертных. Есть и следы животного, но точно установлено будет позже, когда исследование завершится. Не исключается версия про медведя, - сообщили в следкоме.

В данное время медведя еще не нашли. Но сейчас собраны все силы и средства, чтобы сопку прочесать и найти хищника. Что с ним будет дальше - станет известно позднее, пока же по факту насильственной смерти человека заведено уголовное дело, но если экспертиза покажет, что смерть носит не криминальный характер, то есть, если это все же медведь, то будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Несколько недель назад бурый медведь едва не растерзал жителей Хабаровского края. Он уже было набросился на машину, в которой сидели его обидчики, и пытался добраться до них, но затем убежал раненый в лес. Напал на автомобиль медведь из-за того, что тот его сбил на дороге. Разъяренного хищника в итоге застрелили.

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