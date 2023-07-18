Мэр Хабаровска лично проверил готовность школ к учебному году во время рабочей поездки

В школе № 29 устанавливают камеры видеонаблюдения и сигнализацию Фото: Администрация Хабаровска

Во время рабочих объездов районов Хабаровска мэр Сергей Кравчук не только смотрит, как обстоят дела, но и общается с местными жителями, выясняет, какие проблемы имеются. Накануне, 17 июля, глава города побывал в Индустриальном районе, посмотрел, как идет благоустройство дворов, и проверил школы на готовность к новому учебному году.

Дворы на улицах Автобусной и Мате Залки благоустраивают по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». На данный момент во дворе положили асфальт на дороге, а в скором времени будут делать детский городок. Жители микрорайона поблагодарили власти города и края за внимание к их проблемам.

- Теперь во дворе можно будет хорошо отдохнуть. У нас здесь (в микрорайоне) и скверы появились новые, и водовод построили. Жить стало намного комфортнее, - рассказала мэру жительница дома по улице Мате Залки Надежда Лютова.

Как отметил глава города, программа «1000 дворов» - настоящий подарок для хабаровчан. Собственники вообще не вкладывают никаких средств в благоустройство, а в результате все равно любуются красивыми придомовыми территориями. В прошлом году по программе отремонтировали 53 двора, в этом будут приведены в порядок еще 32 территории.

Также в ходе объезда глава города проверил, как идет подготовка школ к новому учебному году. Особое внимание уделил вопросам безопасности. Так, в школе №29 уже завершаются работы по монтажу систем видеонаблюдения и экстренного оповещения. Здесь будет сигнализация, 16 наружных и 36 внутренних камер.

Эта школа вошла в краевую программу комплексной безопасности, это значит, что работы проводятся за счет муниципального и регионального бюджетов.

- Мы увидели, что в школе №29 установлена современная система, которая позволит в автоматическом режиме контролировать, что происходит в учебном заведении и по его периметру. Такую же технику установят и в других школах, которые попали в краевую программу. Это позволит обеспечить в них высокий уровень безопасности, - сказал Сергей Кравчук.

Глава города поручил также не оставлять без внимания подступы к школам. Пешеходные переходы будут обновлены, а светофоры отремонтированы. Как отметила во время осмотра школы Татьяна Матвеенкова - начальник управления образования, подготовка школ идет по плану. Уже 60 школ из 70 имеют на руках паспорта готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Изношенные тепломагистрали Хабаровска получают новую жизнь

СП «Хабаровские тепловые сети» готовит хабаровчан к зиме с опережением сроков(подробнее)