Поглощает рыбу тазиками и демонстративно обижается: семья из Хабаровска выхаживает раненого баклана

Раненая птица стойко переносит процедуру лечения, но успевает обижаться на своих спасителей Фото: предоставлено редакции

Этой птице невероятно повезло попасть в руки к заботливым и неравнодушным людям, останься она один на один со своей бедой, финал был бы трагический. Баклана нашли жители города на втором Хабаровске, эта гордая птица не могла летать и только скоропалительно убегала от человека по лужам. О находке сразу же сообщили председателю местного ТСЖ - Марине, и пока она ехала на помощь, птицу придержала у себя соседка.

- Это произошло как раз после сильного ливня, он прилетел к домам на втором Хабаровске. Соседка его поймала и забрала, а потом я приехала и забрала его на дачу к себе. У нас к тому времени уже мужская половина сделала вольер для баклана. Быстро, на скорую руку, но все же. И мы туда его поселили, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Марина, спасительница.

ХОТЕЛИ ОТПУСТИТЬ, НО ОБНАРУЖИЛИ СТРАШНОЕ…

В спасательной операции участвовал внук Марины, восьмилетнему первокласснику было очень интересно наблюдать за птицей. Позже он с мамой специально ходил на озеро, чтобы наловить свежей рыбки подопечному. Баклан - птица крупная, но мальчик бесстрашно заходит к нему в вольер и угощает лакомством.

- Сначала визуально мы не видели повреждений у птицы, все, казалось, было хорошо, он хорошо кушал, только не летал, сидел на месте. Сначала купили ему мелочь - рыбу, а потом и свежую ловили. Потом хотели его отпустить, чтобы птица не жила в неволе, но увидели рану на крылышке, - рассказала женщина.

При тщательном осмотре оказалось, что рана серьезная, на тканях уже начали заводиться личинки, Марина экстренно повезла птицу в ветеринарную клинику.

- Отвезли в «Бонифаций», там нет орнитолога, но я знала, что нам там помогут. Рану вычистили, обработали и забинтовали. Пришлось подрезать перья. Помимо этого, назначили уколы на десять дней и ежедневные двухразовые перевязки.

БАКЛАН ПО ИМЕНИ БОГДАН

Сама Марина не впервые спасает живое беззащитное существо. Хабаровчанка - волонтер, помогает всем нуждающимся четвероногим. У нее самой живут три собаки и кот. Конечно, поначалу баклан резко реагировал на вмешательства человека в его жизнь, но с каждой обработкой раны и процедурами он все спокойнее переносит их.

Пока баклан Богдан не может летать Фото: предоставлено редакции

- Он, конечно, вырывается. Мы заматываем его, делаем это вдвоем или втроем, кто-то держит, кто-то обрабатывает. Конечно, он сопротивляется, клювом щелкает, и так интересно, после процедур потом сидит и обижается на нас, так демонстративно, отвернется спиной и не желает смотреть даже, - говорит Марина.

Семья не знает, мальчик это или девочка, но решили дать ему имя Богдан. Так в семье теперь живет баклан по имени Богдан. Марина перечитала много информации об этой птице, и они действительно бывают в Хабаровске, но сама по себе это морская птица. В этом году они раньше прилетели с зимовки, бакланов видели весной на промысле на льдах Амура.

Красавец пока будет жить у Марины на даче ,в собственном большом вольере Фото: предоставлено редакции

Как дальше сложится судьба птицы, Марина не знает, но совершенно точно она не будет лишать его права жить на воле. Если крыло восстановится, она его выпустит, если же до зимы он не сможет еще взлететь, то хабаровчанка будет просить устроить его в зоосад на время, а весной снова заберет. Так или иначе птица не будет брошена на произвол судьбы.

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