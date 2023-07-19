«Их улыбки - самое ценное!»: особенный отдых для детей-инвалидов устроили активисты в Хабаровске

Ребята и их родители остались в восторге от такого выходного на природе Фото: Наталья Бускина

Когда видишь на лице ребенка такую искреннюю и настоящую улыбку, а в глазах его можно прочитать яркую и сильную эмоцию, и когда слышишь этот заливистый громкий смех, вот тогда понимаешь, что такое - истинное счастье. Именно для того, чтобы дети почувствовали эту радость, активисты Хабаровска и Хабаровского района делают все возможное. В прошлые выходные для детей-инвалидов организовали групповой выезд на базу отдыха «Амур», и этот веселый день ребята запомнят надолго.

Вероника Волоха, председатель районного отделения Хабаровской краевой общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Хабаровского района, рассказала «КП» - Хабаровск», что это не первый такой выезд, но с каждым разом желающих становится все больше.

На базе была полоса препятствий, она больше всего заинтересовала непосед Фото: Наталья Бускина

- Организацию открыли в феврале и с тех пор практически каждый месяц мы устраиваем развлечения для детей-инвалидов. Мы ходили в кино, ездили в зоосад, а еще – на фабрику мороженого. Детям очень нравится, – говорит Вероника.

Без дела никто не остался Фото: Наталья Бускина

Причем, каждый такой выход в свет – не просто прогулка, или посещение, на местах, по предварительной договоренности организации, детям бесплатно предоставляют массу развлечений. В зоосаде провели целую экскурсию, рассказали про обитателей, на фабрике мороженого каждый смог полакомиться любимым десертом и узнать, как именно создают эту холодную вкусняшку.

На базе есть скалодром для самых смелых и авантюрных Фото: Наталья Бускина

Вот и сейчас, на базе отдыха дети не были предоставлены сами себе, на локациях инструкторы объясняли, как играть в лазер-таг, проходить полосу препятствий, или стрелять из лука, и присматривали за ребятами.

- Выехать на базу предложила одна из родительниц в нашем общем чате. Мы вышли на связь в руководством базы отдыха «Амур», и те согласились. Все, чем занимались там дети для нас сделали бесплатным. Мы устроили классный пикник на природе, пожарили сосиски, заказали еды и просто замечательно провели время. И дети, и родители в восторге, и уже даже спрашивают про следующие поездки.

В планах у Вероники организовать поездку в Сикачи-Алян где-нибудь в августе, активистка хочет, что бы дети посмотрели знаменитые петроглифы, узнали историю местного народа, да и просто снова выбрались на общее мероприятие. Такие поездки очень сплачивают людей, любой выезд – это общение, живое, интересное, это новые знакомства и новая дружба.

- Мы много с кем здесь познакомились и теперь общаемся, дружим, переписываемся. Нам, конечно же очень нравится, что можно вот так взять и съездить куда-то всем вместе, еще ни разу не было скучно или неинтересно, даже взрослому, каждый раз новые приключения! - говорит одна из родительниц.

Лазер-таг зашел и взрослым Фото: Наталья Бускина

И действительно, на базе был скалодром, полоса препятствий, стрельба из лука и лазертаг, футбольное поле, и вообще большая территория. Дети были с различными патологиями, кто-то на коляске, но никто не остался не у дел, все нашли занятие по душе и с удовольствием играли.

После активного отдыха - перекус Фото: Наталья Бускина

19 августа в Мирнинском сельском поселении пройдет еще одно масштабное мероприятие для детей с особенностями. Ребята смогут поучаствовать в спортивных состязаниях, порисовать на холсте, и посмотреть концерт, который будет организован специально для них.

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