Открыто и чисто: общественные наблюдатели проконтролируют ход голосования 10 сентября в Хабаровском крае

Общественные наблюдатели Хабаровского края примут участие в 160 избирательных кампаниях Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Уже в сентябре 2023 года в Хабаровском крае состоится единый день голосования. В регионе пройдет 160 избирательных кампаний. Чтобы выборы на всех этапах были честными и открытыми, в их организации будут участвовать представители общественного штаба, созданного в 2021 году. Обучение наблюдателей стартует с 1 августа.

Отметим, что Хабаровский край - один из немногих регионов, где все еще проходят прямые выборы мэра региональной столицы и некоторых районов. Это позволяет жителям самим определять, кому доверить руководство территорией на пять лет. И именно работа общественного штаба позволяет добиться максимальной прозрачности выборов.

- Институт общественных наблюдателей появился недавно. Он вобрал весь опыт прошлых лет. Его представители - люди, которые по зову сердца участвуют в выборах для того, чтобы они были абсолютно легитимными и прозрачными, чтобы не было сомнений, что они могут быть недействительны, - рассказал представитель общественной палаты Хабаровского края, политолог Евгений Чадаев.

Каждый, кто станет наблюдателем в 2023 году, должен в совершенстве знать избирательное законодательство. Несмотря на то, что многие представители штаба принимают участие в таком мероприятии не впервые, они все равно будут проходить обучение. Это позволит им заполнить пробелы в знаниях.

- На обучающие семинары мы будем приглашать как действующих, так и новых наблюдателей. Кампания очень серьезная, 80 процентов населения края будет участвовать в выборах. Стать общественным наблюдателем может только человек с безупречной репутацией, не имеющий судимости, с опытом общественной работы. Нужно также уметь разрулить ситуацию, не быть конфликтным, - добавил Евгений Чадаев.

Кроме общественных наблюдателей, на избирательных участках также будут присутствовать представители политпартий и кандидатов, которые участвуют в выборах. В помещениях будет установлено видеонаблюдение, а на самых больших участковых избирательных комиссиях (УИК) установят комплексы обработки бюллетеней (КОИБ).

Отметим, что общественный штаб имеет сложную структуру, в которую входят мониторинговая, экспертная, юридическая, информационная и группа по подготовке наблюдателей. Руководит штабом председатель общественной палаты Хабаровского края Галина Анатольевна Кононенко, замещает ее Юрий Николаевич Березуцкий.

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