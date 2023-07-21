Жуткая жара продолжит атаковать регион все выходные Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровском крае 22-23 июля 2023 года не пощадит ни один из районов. Жуткая жара продолжит атаковать регион все выходные. Усугубит ситуацию дождь, из-за которого станет невыносимо душно.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ 22-23 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Погода в Хабаровском крае на выходные 22-23 июля 2023 будет жаркой. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, в каких - сказать сложно: осадки могут выпасть где угодно. Повышенная влажность и высокие температуры дадут духоту, в которой невозможно будет вздохнуть. Поэтому людям лучше меньше находиться на улице, пить много воды и не забывать безопасно охлаждаться.

Что касается температур воздуха, то, согласно прогнозу в Хабаровском крае на выходные 22-23 июля 2023, ночью они будут около +15 +22 градусов. Дневные на большей части территории региона поднимутся до +28 +35 градусов. На севере немного прохладнее - в районе +23 +28 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ 22-23 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Прогноз в Хабаровске на выходные 22-23 июля 2023 обещает жару. В субботу ночью столбики термометров покажут +20 +22 градуса, днем взлетят до +31 +32 градусов. Ветра практически не будет, поэтому горожане в полной мере ощутят зной и духоту.

Погода в Хабаровске 22-23 июля 2023 года в воскресенье будет аналогичной. Исключение - к вечеру возможен кратковременный дождь. Температуры воздуха будут примерно на тех же отметках: +18 +20 градусов ночью, +30 +32 днем.

- Для нашего региона это нормальная погода. Температуры воздуха не достигают абсолютных максимумов. Со следующей недели в южных районах характер погоды должен измениться. Пройдут дожди и понизится температурный фон до +23 +30 градусов, - сообщила «КП» - Хабаровск» Светлана Агеева, начальник гидрометцентра ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Прогноз еще будет уточняться.

В ТЕМУ:

Вышел на солнце - получил инфаркт: врач рассказал, как пережить духоту в Хабаровске

Врач из Хабаровска Виталий Лойфман рассказал, чем опасны жара и духота (подробнее)