Вышел из автобуса и исчез: 33-летний мужчина бесследно пропал в Хабаровском крае по дороге в Приморье

Последний раз Михаила видели в селе Аван Вяземского района. Фото: ДПСО «Лига Спас»

Две недели нет никаких новостей о местонахождении 33-летнего Михаила Березина. Житель Нижегородской области пропал на территории Хабаровского края еще 7 июля, но спасательные организации не теряют надежд на результативное и удачное окончание поисков.

Согласно информации, опубликованной в ориентировке ДПСО «Лига Спас», в последний раз пропавшего мужчину видели в районе остановки в селе Аван Вяземского района. Туда Михаил прибыл на автобусе из Хабаровска, а конечной его целью был город Лучегорск Приморского края. Покинув автобус, мужчина принялся останавливать машины, предположительно, с целью дальнейшего путешествия к пункту назначения, но на этом следы передвижений Михаила обрываются.

Из характерных примет, которые могут помочь узнать Михаила – вероятное наличие рыжей бороды. Мужчина носит короткую стрижку, волосы светлые, глаза серые, рост 170 сантиметров. В день исчезновения был одет в синюю футболку, спортивные штаны и кроссовки, а на голове носил черную кепку.

В период, когда многие едут в сторону моря, кто-нибудь, возможно, мог заметить что-то, двигаясь по трассе. Отряд просит всех, обладающих информацией о местонахождении Михаила, связаться по любому из телефонов: +7 914 190 12 17, +7 914 167 37 77.

21 июля из Хабаровска на помощь в поисках Михаила Березина в Вяземский район выдвинулись спасатели отряда МЧС России по Хабаровскому краю. К обследованию местности приступила группа в составе шести человек – два кинологических расчета вместе с оператором беспилотного летательного аппарата.

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