Чтобы заветное «Найден.Жив» случалось чаще: у волонтеров поискового отряда в Хабаровске появился собственный дом

У волонтеров появилась своя база, где они будут работать еще эффективнее Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Добровольцы поискового отряда «Лига Спас» из Хабаровска всегда начеку. Как только поступает сигнал о помощи, они тут же организовываются, встречаются, и продумывают план действий. Здесь нет корысти, люди идут в волонтеры по зову сердца, знают и понимают, что их помощь нужна людям. С 5 июля у волонтеров появился долгожданный собственный дом – база, где они могут реализовывать свои проекты, обучать людей, и съезжаться на «летучки» перед очередным поиском пропавших.

Национальный центр помощи детям открыл Дальневосточное представительство по координации поисково-спасательных операций. Именно здесь, в самом сердце Хабаровска, добровольцы отряда будут базироваться.

В новом помещении ребята смогут проводить обучения и собираться для координации работы на поисках Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На открытие приехала председатель попечительского совета Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» Елена Мильская, и губернатор края Михаил Дегтярев. В тот же день стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

- Ту работу, которую проводит команда Национального центра помощи и в частности, региональное отделение в нашем крае – это колоссальный труд. С начала года в регионе проведено несколько десятков поисково-спасательных операций. Благодаря волонтерам было найдено 106 детей. Это потрясает воображение. Вместе с тем, выражаем огромную благодарность и говорим: «Спасибо». У вас теперь есть дом, в самом центре Хабаровска, рядом с фондом защитников отечества. Мы полностью поддерживаем вас, - сказал губернатор.

Добровольцы всегда начеку и готовы прийти на помощь мгновенно Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Волонтеры в этот день отложили свои дела, и приехали, чтобы вместе дать старт работе отделения. Как говорят сами ребята, помещение им действительно было нужно. Команда занимается множеством проектов, от обучения детей и родителей, до сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации, а теперь всю работу можно будет координировать именно здесь, в новом здании.

- Вы – один из самых боевых отрядов нашей страны. У вас огромный потенциал. Сейчас, благодаря поддержке Елены Мильской и губернатора Михаила Дегтярева, у вас дом появился, в котором можно расти и развиваться, идти вперед. Генеральный замысел – сделать ваш филиал не просто для Хабаровского края, а сделать его центром притяжения для всего Дальнего Востока. Это амбициозно, но реально, вы способны на это. Вы можете показать класс всей стране, - сказал добровольцам Советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

Волонтеры работают бескорыстно, по зову сердца Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На этом сюрпризы не закончились, Елена Мильская в торжественной обстановке передала поисковикам автомобиль. Теперь отряд будет еще более мобильным, подарок волонтеры приняли с восторгом и аплодисментами. Губернатору региона, в свою очередь, была передана брендированная жилетка. Михаил Дегтярев в память о Хабаровском крае подарил Елене Мильской книгу о регионе.

- Мы несколько дней готовили этот визит с председателем попечительского совета в Хабаровск, и повод очень хороший – губернатор выделил помещение, чтобы центр мог расти и развиваться, придумывать новые проекты и совершенствовать те, в которых волонтеры уже работают. Меня переполняют самые положительные эмоции, потому что это действительно драйв, это волонтерство в чистом виде, это труд многих умов, рук, ног. Это очень хорошая командная работа, и вдвойне приятно, когда эта работа получает очень позитивный, и главное, полезный результат, - сказал Денис Губенко, заместитель директора по взаимодействию с госорганами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

На открытии побывал губернатор Михаил Дегтярев Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Свою деятельность поисковики ведут в регионе уже больше семи лет. За это время происходило многое, бывало, конечно, что не находили, но так или иначе, команда делала и делает все возможное, чтобы как можно чаще в их сводках мелькали итоги – «Найден. Жив». Со временем поисковики уже отточили свои навыки настолько, что когда поступает заявка, каждый знает, что ему делать, как действовать, и что от него требуется.

Слаженно и организованно ребята выезжают на место старта поисков, вооружаются рациями, фонариками и начинают работу. Кстати, у каждого в отряде есть свой позывной. При этом здесь всегда есть место новичкам. Всему, что должен знать и уметь волонтер – обучают.

Руководит отрядом Ольга Щукина, пока не было помещения, она собирала ребят где только возможно, кроме того, у отряда налажено взаимодействие с силовыми структурами. В ответ на такой подарок правительства, Ольга Щукина поблагодарила за доверие, сказала, что теперь работа будет еще более эффективной, а волонтеры пообещали, что это доверие обязательно будет оправдано.

- Хотелось бы отметить, что наше отделение уже четвертый год подряд принимает участие в масштабных учениях в Хабаровском крае, где каждый из волонтеров с интересом учится и приобретает новые знания для дальнейшей работы. Прежде, у нас не было места для размещения, и порой приходилось местом для обсуждений важных вопросов выбирать обычное кафе. Новое помещение станет некой базой совместной координации усилий для развития дальнейшей поисково-спасательной деятельности, - говорит Ольга Щукина.

Отделение центра расположилось аккурат у площади Ленина, в бывшей больнице и по соседству с Фондом защитников Отечества. Прийти добровольцем в отряд поисковиков может каждый желающий.

Центр расположен на площади Ленина Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

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