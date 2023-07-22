Жара в Хабаровске: город тает в ожидании окончания недели 35-градусного тепла

Фонтаны - одно из немногих спасений для хабаровчан Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Настоящее жаркое лето, наконец, дало знать о себе в Хабаровске. Целую неделю хабаровская земля не знает дождей и вообще каких-либо осадков, тогда как температура воздуха стабильно держится на уровне не ниже +30 градусов. Поэтому жителям остается только пережить непростой период, оберегая себя от солнечных ударов и ожогов.

Безусловно, есть люди, которые, стойко переждав традиционные для Хабаровска шесть-семь месяцев зимы, искренне рады каждой минуте, когда палящее солнце прогревает город до неприличных температур. Тем не менее, в такую погоду сложно долгое время находиться на свежем воздухе просто потому, что не всегда поворачивается язык назвать такой воздух свежим.

К раскаленным автомобилям лучше не прикасаться Фото: Александра ШОПЕНКО

В условиях страшной духоты, даже дышать при отсутствии осадков и ветра – занятие не из простых. Поэтому, если уж судьба распорядилась так, что нужно все-таки выйти на улицу, то значительную часть времени люди, так или иначе, проводят в поисках воды или помещения с кондиционированием.

Центр города, как и полагается, передает обстановку, царящую по всей столице края. Те, кому не удалось отправиться на моря, держатся близ фонтанов, дающих какую-никакую свежесть. Однако, в целом, насыщенная жителями и туристами в обычные дни площадь Ленина в моменты беспощадной жары пустует.

Даже центральная площадь в такую погоду не становится притягательным местом Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Совсем не спасает и общественный транспорт, пусть даже движущийся с открытыми окнами. Наивно ожидать увидеть хотя бы в одном из автобусов и трамваев довольное лицо, когда тебя уже бросило в пот, а транспорт еще не сдвинулся с места.

Люди задыхаются в автобусах Фото: Александра ШОПЕНКО

В Железнодорожном районе, например, измученные солнцем хабаровчане пытаются отыскать крохотный островок, где все еще можно укрыться в тени. Но такая возможность предоставляется матушкой-природой крайне редко, и даже оборудованные крышей остановки не позволяют выйти победителем из сложившейся ситуации.

Укрыться от солнечных лучей практически невозможно Фото: Александра ШОПЕНКО

Жители готовы спускаться все ниже, лишь бы не пришлось выжимать мокрую от пекла одежду. Нынешняя неделя, определенно, заставила принять решительные меры всех, кто все тянул с приобретением кондиционера.

Подземные переходы помогают перевести дух Фото: Александра ШОПЕНКО

Впрочем, терпеть подобную аномалию, как отмечают в гидрометцентре, осталось не долго. На следующей неделе ожидается приход дождей, а вместе с ними и снижение общего уровня температур на 5-10 градусов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Надвигается багровая жара: 35-градусный зной и дожди продолжат мучать Хабаровский край на выходных

Дожди и температуры до +35 градусов ожидаются в Хабаровском крае на выходных 22-23 июля (Подробнее)