«Вместе мы можем больше»: в Хабаровском крае стартовал проект «Голос Поколения. Регионы» Фото: Дарина КАБЕЛЮК

«Голос Поколения» - это образовательный проект Федерального агентства по делам молодежи, созданный с целью развития управленческих навыков молодежи нашей страны. В программе участвуют студенты вузов, специалисты государственных, коммерческих и некоммерческих организаций любой отрасли в возрасте от 23 до 35 лет.

«Вместе мы можем больше»: в Хабаровском крае стартовал проект «Голос Поколения. Регионы» Фото: Дарина КАБЕЛЮК

ДОСТОИНСТВА ПРОЕКТА

В Хабаровске программа проходит с 25 по 31 июля включительно, все это время участники будут находиться в едином просветительском сообществе: жить бок о бок в гостиничном комплексе «Ривьера», находить единомышленников, вместе оттачивать профессиональные навыки в четырех направлениях («Лидерство», «Клиентоцентричность», «Управление проектами» и «Развитие мышления») и даже ходить на утреннюю зарядку. Проект способен подарить уникальную возможность самым успешным людям создать собственный молодежный проект и улучшить политику края.

Официальное открытие проекта в Хабаровском крае состоялось 25 июля. Интенсивная учебная неделя началась со знакомства более 120 участников между собой. В формате игры «Пять вещей» люди разбивались на пары, где могли узнать интересующую информацию друг от друга.

«Вместе мы можем больше»: в Хабаровском крае стартовал проект «Голос Поколения. Регионы» Фото: Дарина КАБЕЛЮК

- Ребята уже на старте объединялись в некие команды, в которых им будет удобней работать в последующие дни, - отметила куратор проекта из Владивостока Алина Зайцева.

Алина Зайцева - далеко не единственный куратор на «Голосе Поколения». Таких проводников в мир сложных задач края и страны организаторы программы собрали из разных уголков России, в том числе из Хабаровска (Вера Иванова). У каждого из них есть существенный опыт в молодежной политике, в создании проектов.

- Есть мать драконов, а есть мать кураторов, - шутит Марина Бурыгина, главный куратор проекта.

Многие кураторы, такие как Анна Горохова, Юлия Терехова, Вера Смирнова - сами выпускники прошлых потоков «Голоса Поколения».

- Куратор - это маяк, который подсветит ваш путь, - говорит Марина Бурыгина.

Молодые люди никогда не останутся одни в решении какой-либо проблемы, им всегда помогут и подскажут более опытные наставники. Это еще одно весомое преимущество программы.

ЧТО ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

На официальной части открытия выступали федеральные эксперты - профессионалы в различных областях. Спикеры делились своими знаниями и предлагали помощь в реализации идей в будущем. Илья Степанов, ведущий модератор программы, консультант Правительства России и топ-менеджеров крупнейших компаний России и СНГ, рассказывал о «мягких» и «твердых» навыках и необходимости их улучшения для карьерного роста и поиска потенциальных партнеров. Одним из спикеров стала и Амалия Шихалева, председатель комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края, которая отметила особенности программы, такие как: комплексный анализ проблемы, расширение горизонтов мышления и обучение работе в команде.

- «Голос Поколения» только за то, чтобы вы проявляли себя! Помните, лучшие выпускники получат возможность попасть в четвертый поток проекта, где они смогут внести вклад в общее дело. Если плохо работаешь, приглашения на модуль не придут, - наставляет участников на плодотворную работу в рамках проекта Амалия Шихалева.

«Вместе мы можем больше»: в Хабаровском крае стартовал проект «Голос Поколения. Регионы» Фото: Дарина КАБЕЛЮК

ЖЕЛАНИЯ И БУДУЩЕЕ

- Я хочу получить от проекта много практики и минимум теории. Думаю, как можно быстрее начать решать кейсы и защищать их на утренних сборах, наращивать опыт взаимодействия с людьми и улучшать навыки лидерства. В моей сфере это необходимо, и я рада, что проект предоставляет мне такую возможность, - рассказала Екатерина Мушинская, волонтер и юнармеец из Хабаровска.

Посвящение в программу продлилось до обеда, уже вечером участники приступили к решению краевых кейсов, которые смогут защитить 26 июля. Девизом мероприятия стали слова из видеоролика Росмолодежи «Ведь вместе мы можем больше!» Организаторы и участники часто использовали эту фразу на открытии в качестве мотивации на успех, и не зря. Так насыщенно молодые люди будут работать до окончания программы, после которой лучшие из них попадут на федеральную программу «Голос Поколения» и смогут стать частью команды Росмолодежи, Минобрнауки России и комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.

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