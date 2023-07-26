Собаки исчезнут? Хабаровский край, ЕАО и Колыма по-своему разберутся с бродячими животными

В ЕАО за самовыгул и неубранные фекалии будут штрафовать хозяев собак Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Нашумевший новый закон, касающийся бродячих животных, остался непонятен многим жителям. По сути он дает право каждому региону самостоятельно решать, как поступать - строить больше приютов, продолжать программу отлова и стерилизации или же ужесточать правила по выгулу и маркировкам. В идеале, конечно, все вместе. Речи о том, что регионы могут по собственной инициативе ввести принудительную эвтаназию, в тексте закона нет. Убийство запрещено.

И пока власти на местах думают, что же делать с четвероногими, собаки продолжают нападать на людей. Между тем зима близко, а значит, от голода и холода своры станут еще более агрессивными.

Проблема нападений бродячих собак на людей и, что самое страшное, на детей, стоит остро в большей части регионов страны, в том числе и на Дальнем Востоке. Рассказываем, как намерены разбираться с безнадзорными животными в Хабаровском крае, Магаданской области и ЕАО.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПРОТИВ УБИЙСТВА СОБАК

Программа отлова, стерилизации, вакцинации и возврата сейчас работает лишь в 12 процентах регионов России. В их числе Хабаровский край. Депутат Законодательной думы и по совместительству зоозащитница Наталья Коваленко сообщила редакции «КП» - Хабаровск», что пока предпосылок к тому, что может вызвать негодование зоозащиты, в регионе нет. Власти не намерены прибегать к таким кардинальным мерам, как эвтаназия, наоборот, в крае строятся приюты для собак.

В Хабаровском крае пока действует программа ОСВВ Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Пока предпосылок к тому, что может вызвать волнение, нет, по крайней мере, в этом году. Но что будет на следующий год - сказать не могу. Но если будет что-то такое, что угрожает жизни животных, то, конечно, я выйду на митинг, и, наверное, выйдут все мои единомышленники. Мы с этим не согласны, - говорит Наталья Коваленко.

Между тем даже в сложившемся положении в регионе есть свои недоработки. Например, в муниципалитетах не могут найти подрядчиков на отлов, где-то плохо дело с приютами. Так или иначе убивать собак в Хабаровском крае точно не станут.

В ЕАО ЗАПРЕТИЛИ САМОВЫГУЛ И ЗАСТАВИЛИ УБИРАТЬ ЗА СОБАКАМИ

Еврейская автономная область решила разбираться с проблемой в корне. Здесь с недавних пор запретили самовыгул собак - теперь, если хозяева будут с утра открывать калитки и двери своим животным и отпускать их на вольные хлеба до заката, может последовать наказание.

- Самовыгул домашних животных - это большая и актуальная проблема в малых населенных пунктах ЕАО, в частных секторах и микрорайонах Биробиджана. Владелец отпускает своего питомца на свободный выгул, а он представляет угрозу для жизни и здоровья жителей нашего региона, - говорит Антон Болтов, председатель Биробиджанской городской думы.

Здесь также ввели дополнительные требования к содержанию питомцев: хозяева должны убирать фекалии за своей собакой на прогулке. Если правила не будут соблюдаться - люди начнут получать штрафы. Пока не прошла большая информационная кампания, и до людей не донесли актуальность и важность нового закона, штрафы будут минимальные, но в конце концов это положительно скажется на дисциплине людей.

К слову, в ЕАО также с 1 ноября этого года введут обязательную регистрацию и идентификацию домашних животных. Власти региона уже подготовили всю необходимую нормативную базу для этого.

КОЛЫМА ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ С СОБАКАМИ

Магаданская область в настоящее время еще не решила, что же дальше делать с наболевшей проблемой разгула собачьих свор. Как рассказали «КП» - Хабаровск» в Законодательной думе области, пока вопрос остается открытым, в регионе продолжается программа ОСВВ, но будет ли она поддержана и продолжена в будущем - неизвестно.

- Вопросом занимаются органы исполнительной власти, пока никаких указаний по этому поводу у нас не было. Минсельхоз занимается этим направлением, поэтому такие вопросы на рассмотрение думы выносит губернатор. У нас сейчас все как положено, все мероприятия исполняются, - сказали в думе.

Выходит, что сейчас на Колыме все остается без изменений, никаких кардинальных мер не принимается, собак отлавливают, стерилизуют, чипируют и выпускают обратно в их привычную среду.

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