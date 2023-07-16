В регионах со слабой зоозащитой процветает живодерство Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В вопросе обращения с бездомными собаками Хабаровский край словно разделился на три лагеря. Первые – зоозащитники и неравнодушные жители, стараются всеми способами защитить и уберечь от губителей всех животных. Вторые – ярые противники и ненавистники – втихушку выезжают на свои жестокие рейды и убивают бездомных псов, или травят и потом этим хвастаются. Третьи – соблюдающие нейтралитет, люди, которым глубоко безразлично, что будет с собаками, животные им не мешают. Тем не менее, в регионе продолжаются нападения агрессивных собак на людей и детей, но вместе с тем, продолжаются и бездушные убийства животных. Сейчас в крае работает программа отлова, стерилизации, вакцинации и возврата (ОСВВ), и именно в такой форме власти пока намерены исполнять закон. Никакого умерщвления вводить не планируется.

- То, что принят федеральный закон - очень плохо. У нас сейчас работает программа отлова, стерилизации и возврата, лично я как депутат могу сказать, что огромные недоработки по всему Хабаровскому краю по этой программе. Пока предпосылок к тому, что может вызвать волнение, нет, по крайнем мере в этом году. Но что будет на следующий год – сказать не могу. Но если будет что-то такое, что угрожает жизни животных, то конечно я выйду на митинг, и, наверное, выйдут все мои единомышленники. Мы с этим не согласны, - говорит «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат закдумы Хабаровского края и зоозащитница.

Зоозашитники будут бороться за право на жизнь для каждой собаки Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Пока зоозащитники борются за правильную интерпретацию нового закона на одном поле, люди, а точнее, как активисты называют таких персонажей– «нелюди», продолжают убивать, порой абсолютно безнаказанно. Совсем недавно кто-то беспощадно зарезал четырех взрослых собак и сбросил трупы в море. Виновных не нашли. След простыл. А несколько месяцев назад в пригороде Хабаровска разразился крупный скандал – группа жителей села Мирное сговорились и готовили массовое убийство бездомных животных, обитавших во дворе. Привести свой план в действие им почти удалось, по крайней мере одна из собак точно была отравлена, но причастны ли именно эти люди к их гибели – не доказано.

Еще один акт жестокости – дворовой пес Рыжик, которого обожали все дети, и для которого жители построили будку и кормили его, сгинул от рук жестокого мужчины. Собаку заперли в будке, подперев фанерой выход, и сожгли заживо. Убийцу нашли, судят…

И таких историй в регионе хватает, как и того, что собак становится все больше на улицах. Ситуация в районах не очень хорошая, много, где есть проблемы. Если в Хабаровске и Комсомольске еще более или менее нормально, то в северных частях – тяжело. Собак много, программа там не запускается главами.

- Нас главы поселений и районов не хотят заниматься этой программой. Те, кто нашел кого-то на подряд, к ним есть вопросы, например, к району имени Лазо. Там к подрядчику очень много вопросов. Собаки с того района находились даже у нас, их не достерилизовывали, была скандальная история. Видели, что чипированная собака спаривается с кобелем!

В том же районе был случай, когда собак оперировали даже без наркоза, то есть стерилизацию проводили практически на живую, собака была под седативными, чувствовала адскую боль, но пошевелиться не могла. Конечно, после такого, она не особенно добродушно будет относиться к человеку.

При этом, власти и просто инициативные волонтеры готовы помогать районам. Создана специальная оперативная группа. Сейчас проблему пытаются решить в Ульчском районе.

- Инициативная группа строит им вольер, я нашла операционный стол, чтобы стерилизовать собак, уже есть ветеринар, который этим займется. Проблема там есть, но почему-то это делает инициативная группа, а не глава. В этом вопрос. Говорит, не может найти подрядчика. Все это решаемо.

По словам Коваленко, сейчас только 12 процентов регионов используют программу ОСВВ. Новый закон очень опасен для тех регионов, где слабая зоозащита. У них процветает живодерство. В Хабаровском крае пока ситуация относительно спокойная, власти помогают, и не намерены прекращать программу ОСВВ.

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