«Я знаю, как убивать»: смерть двоих жителей Хабаровска вскрыла череду хладнокровных преступлений

На счету убийцы минимум пять трупов и несколько ограблений Фото: СУ СК России по Амурской области

Когда Николай впустил в свой дом пятерых человек, он и подумать не мог, что спустя несколько часов некоторые из его гостей будут убиты. В тот вечер он ушел ночевать к своей матери, а когда увидел, как постоялец выносит из его жилища перемотанный простыней труп, - перепугался и позвонил в полицию. В тот роковой вечер в селе Ивановка Завитинского района Амурской области в Приамурье были убиты двое приезжих из Хабаровска, их тела нашли в лесу, прикрытые валежником. Но это преступление оказалось лишь одним из нескольких хладнокровных убийств некого Юрия.

«ИЗ МОЕГО ДОМА ВЫНОСЯТ ТРУП»

Эта история произошла в конце января 2021 года в селе Ивановка Завитинского района Амурской области. Хозяин дома - Николай принял у себя приезжих гостей - сначала хабаровчанина Дмитрия*, затем Юрия с Еленой из другого поселка, и самыми последними приехали еще двое мужчин из Хабаровска. Между собой группы знакомы не были, и почему остановились в одном доме - непонятно, вероятно, Николай устроил у себя что-то вроде пансионата. Как позже выяснило следствие, между Юрием и одним из выпивших хабаровчан произошла ссора, Елена в тот момент смотрела телевизор в другой комнате, а Дмитрий отправился спать, именно он, проснувшись, заметил окровавленный нож в руках Юрия и торчащие в комнате человеческие ноги.

Убийство произошло в селе Ивановка Фото: СУ СК России по Амурской области

Звонок в полицию поступил от самого Николая, он сообщил, что из его дома выносят человеческое тело, замотанное в ткань. В дом приехала группа оперативников, но никого из постояльцев там уже не было, однако следы крови все-таки обнаружили, в том числе на матрасе, то есть вся обстановка была как минимум странной и подозрительной. Машины, на которой приехали хабаровчане, во дворе не оказалось. Дело расследовал следователь по особо важным делам, а в настоящее время руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Амурской области Руслан Колков.

Дело расследовал Руслан Колков Фото: предоставлено редакции

МАШИНА ПРИВЕЛА В ЛЕС

Под контролем Руслана Колкова началась оперативная работа, машину найти удалось на следующий день в Завитинске. Определили владельца, им оказался хабаровчанин, который, как выяснилось, сдал машину в аренду приятелю с правом последующего выкупа. Автомобиль не был еще продан, поэтому хозяину удалось отследить весь маршрут того рокового дня. Машина уехала из Ивановки, доехала до леса, а затем возвращалась.

Тогда следователи поняли - искать следы нужно в лесу. Подъезжая к точке по геолокации, оперативники заметили следы протектора, а затем и свидетельства того, что по снегу что-то волокли. Чуть поодаль правоохранители обнаружили два человеческих трупа, прикрытые ветками. Двоих мужчин хладнокровно зарезали.

Юрий убил сначала одного хабаровчанина, а затем убрал свидетеля Фото: СУ СК России по Амурской области

Убитых опознали родственники, личности быстро установили, тем временем искали остальных гостей злополучного дома. Нашли Дмитрия, он рассказал свою версию произошедшего.

- Он рассказал, что сначала в доме был один, а 21 января 2021 года приехала пара, представились Вячеславом и Еленой. С Дмитрием им было не о чем общаться, держались они особняком, особо не разговаривали. Ни Елена, ни Вячеслав никуда не ходили, сидели в доме, вели себя спокойно. А 24 числа приехали двое из Хабаровска, привезли с собой алкоголь и стали пить. Угощали и Дмитрия, а вот Елена и Вячеслав от спиртного отказались, - рассказывает Руслан Колков.

Изрядно выпив, Дмитрий ушел спать, но позже проснулся из-за шума - в доме явно кто-то ссорился. Тогда он решил не обращать внимания и снова уснул, наутро все уже угомонились, было тихо. Но это только на первый взгляд.

В ЕГО РУКЕ БЫЛ ОКРОВАВЛЕННЫЙ НОЖ

Дмитрий увидел, что за приоткрытой дверью в комнате сидит испуганный хабаровчанин, и Вячеслав с ним о чем-то спокойно беседует, а на кровати лежит без движения человек. Вячеслав заметил Дмитрия, попытался загородить проход, и тогда свидетель увидел в руке его окровавленный нож. Дмитрий тут же кинулся вон из пансионата и побежал к хозяину, чтобы все рассказать.

Трупы нашли в лесополосе Фото: СУ СК России по Амурской области

Самое интересное началось, когда следователям удалось найти Вячеслава и Елену. Пара, к слову, была дома, в соседнем поселке Прогресс, мужчину задержали и повезли на допрос. Вячеслав оказался не тем, за кого себя выдавал, он намеренно изменил свою внешность, имя, купил липовые документы и проживал чужую жизнь.

- В ходе первой встречи Вячеслав оперативным работникам демонстрировал лидерские качества, несговорчивость, жестокость, хладнокровие, а также свой осознанный контроль над всеми происходящими с ним событиями. С оперативными работниками он категорически не желал сотрудничать и вести хоть какие-то беседы, заявляя, что к убийству двоих мужчин не имеет никакого отношения, - говорит следователь.

Злодей жил под чужим именем и менял внешность Фото: СУ СК России по Амурской области

«Я ИХ НЕ УБИВАЛ»

Поначалу мужчина категорически отказывался признавать свою вину в содеянном, пытался показать свой характер, вел себя агрессивно и дерзко. Елена его прикрывала, однако Руслану Колкову удалось психологически выстроить беседу так, что в итоге тот рассказал все о себе, а женщина в результате призналась, сообщив, что просто боялась сожителя, поэтому и врала.

На этот раз уже сам задержанный рассказал свою версию случившегося. По его словам, приезжий из Хабаровска был пьян и сам нарывался на конфликт. Успокоить его Вячеславу мирно не удалось, тогда в ход и пошел нож. Второго хабаровчанина он убил как свидетеля.

Убивать он умел, знал, куда нудно попасть ножом Фото: СУ СК России по Амурской области

«Я служил в Чечне, убивать меня научила война, и в связи с этим я точно знаю, как убить человека, точно нанеся удары в жизненно важные области тела», - приводит Руслан Колков слова допрашиваемого.

От трупов он избавился - вывез в лес на машине убитого, а сам автомобиль бросил в городе Завитинске. Затем вместе с Еленой они уехали домой в Прогресс.

БЕЗЖАЛОСТНЫЙ УБИЙЦА С ЧУЖИМ ИМЕНЕМ

Это убийство стало отправной точкой для раскрытия еще ряда страшных преступлений мужчины. Оказалось, он вовсе не Вячеслав, а Юрий, в далеком прошлом он причинил смерть другому человеку в Приморье, за что получил условный срок. Убил еще двоих людей и решил скрыться. Уголовные дела по факту убийства двух лиц были приостановлены - убийцу не нашли. Юрий перекрасил волосы и брови, купил липовый паспорт, вклеил свое фото и стал жить под новым именем. Все это время Елена была с ним…

Скрываясь от правосудия, он жил в Хабаровском крае, затем переехал в Амурскую область. Но работать он уж точно не собирался, жили они за счет совершения краж у зажиточных горожан. Наводку на зажиточных давал приятель Дмитрий - владелец магазина автозапчастей. Ограбления совершал сам Юрий, а Елена была на стреме. Потом награбленное она сдавала в ломбард, и так пара выживала. На одном из трех ограблений водителем был как раз Николай - хозяин дома, в котором убили хабаровчан. Елена поначалу любила Юрия, а потом ее любовь переросла в страх. Она была под его давлением, прессом, и просто боялась уйти или заявить. Когда женщина поняла, что угрозы мужчина, закованный в наручники, уже не несет, то отвернулась от него.

Мужчину и его «команду» осудили. За ограбления и убийства двоих хабаровчан Юрий отправился на 22 года и 10 месяцев в колонию. Но этот срок - не все наказание, возможно, ему дадут больше, когда завершится рассмотрение в суде тех старых убийств в Приморье. Николай, Дмитрий и Елена тоже понесли ответственность: женщина получила четыре года условно, Дмитрию назначено наказание в виде лишения свободы на срок четырех лет с ограничением свободы еще на один год, Николаю назначено наказание в виде лишения свободы на срок трех лет и двух месяцев условно с испытательным сроком на четыре года.

Тела отвез в лес и прикрыл валежником Фото: СУ СК России по Амурской области

Текст подготовлен на основе материалов, предоставленных СУ СК России по Амурской области.

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