Тяжелые травмы, но она жива: пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Хабаровске

Ребенка увезли в больницу, сейчас врачи делают все возможное, чтобы его спасти
Фото: Прокуратура Хабаровского края
В Хабаровске выясняются обстоятельства ЧП с ребенком. 26 июля около 19:00 часов пятилетняя девочка рухнула с седьмого этажа. Правоохранительные органы проводят проверку.
Все случилось на улице Фоломеева, 6 г. По предварительным данным, в момент ЧП ребенок играл на кухне рядом с мамой. Женщина разговаривала по телефону и отвлеклась. В этот момент случилось страшное.
Малышка по дивану забралась на подоконник, подползла к открытому окну и сорвалась вниз. Мама ничего не успела сделать. Девочка выжила, скорую ей вызвали очевидцы. Ребенка увезли в больницу, сейчас врачи делают все возможное, чтобы его спасти.
Малышка по дивану забралась на подоконник, подползла к открытому окну и сорвалась вниз
Фото: Прокуратура Хабаровского края
- У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая тоавма живота и грудной клетки, ушиб внутренних органов, - сообщил «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.
Известно, что мама малышки состояла на учете за неисполнение родительских обязанностей. Подробности неизвестны.Также предстоит выяснить, где был отец ребенка. У пострадавшей девочки есть шестилетний брат. В момент ЧП мальчик спал.
- Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.
«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.
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