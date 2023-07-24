Парень упал через три минуты после девушки: у выпавших с балкона студентов в Хабаровске в вещах нашли страшное

Подростки упали с 14 этажа дома №113 на улице Павла Морозова Фото: Скриншот с видео

В Хабаровске ЧП: погибли 18-летний Максим* и 19-летняя Ирина* из Комсомольска. 21 июля они упали с общего балкона высотки. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Максим и Ирина начали встречаться с апреля 2023 года. Парень и девушка учились в одном из хабаровских техникумов и на летние каникулы решили не ехать по домам в Комсомольск. Ночевали подростки где придется, одним из таких мест был 15-й этаж дома №113 на улице Павла Морозова.

Именно с этой высотки подростки рухнули около 20:00 часов. Они спустились на этаж ниже на общий балкон. Первой на траву возле подъезда упала Ирина, она скончалась на месте. Примерно через три минуты упал Максим. Парень был еще жив, когда прибыли врачи. Он скончался в машине скорой помощи.

По словам знакомых пары, отношения у них были напряженными. Они часто ссорились, из-за чего - приятели точно не знают. Вероятно, одной из причин были наркотики. Как говорят друзья подростков, Ирина употребляла, была в околодепрессивном состоянии. Максим пытался вытащить девушку.

- Максим был хорошим и отзывчивым парнем. Считаю, что трагедии бы не произошло, если бы не связался с Ириной. У нее было неустойчивое эмоциональное состояние на фоне ее зависимости. Макс из-за этого сильно переживал. В тот день в его рюкзаке нашли подозрительные таблетки, я уверена - это не его, - рассказала «КП» - Хабаровск» знакомая пары на условиях анонимности.

По словам собеседников, Ирина была сиротой, ее родители давно скончались, при каких обстоятельствах - неизвестно. У нее осталась тетя. Замечала ли она странное состояние племянницы - не говорится. О семье Максима ничего не известно. Загадкой остается и тот факт, почему родственники подростков не настояли на их возвращении в Комсомольск.

Обстоятельства ЧП выясняются. Пока в этом деле больше вопросов. Например, есть ли связь состояния подростков со случившимся? Почему друзья не забили тревогу, зная о неустойчивом эмоциональном состоянии студентов? Правоохранительным органам предстоит установить, где все это время были родственники и куда смотрели преподаватели техникума, а также какую роль в истории играют эти подозрительные таблетки.

Официальных комментариев получить пока не удалось. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

*Имена изменены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я спал, это не моих рук дело»: жителя Комсомольска отправили в СИЗО за сброшенного с третьего этажа ребенка

В Комсомольске-на-Амуре мужчину, который скинул ребенка с балкона, заключили под стражу (подробнее)

Сорвалась вниз с высоты: появилась информация о состоянии трехлетней девочки, выпавшей из окна в ЕАО

Трехлетняя девочка выжила после падения с девятиметровой высоты в Биробиджане (подробнее)