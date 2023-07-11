Сорвалась вниз с высоты: появилась информация о состоянии трехлетней девочки, выпавшей из окна в ЕАО

Ребенок играл возле открытого окна на полу Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Появились подробности ЧП с трехлетней девочкой в Биробиджане. Здесь 10 июля ребенок выпал из окна третьего этажа. Малышка чудом осталась жива.

Девочка растет в многодетной семье (сколько у нее братьев и сестер - пока не раскрывается), поэтому родители, видимо, решили: «Нянек много», и вышли в магазин. Старшие дети присматривали за малышкой, параллельно занимаясь своими делами. Они отвлеклись на несколько минут и проглядели момент, едва не ставший трагичным.

Ребенок играл возле открытого окна на полу. Любопытство привело девочку на подоконник. Малышка облокотилась на москитную сетку, та не выдержала и рухнула вниз. Вместе с девочкой. Ребенок упал в траву перед домом и выжил. Прибывшие на место врачи экстренно забрали малышку в больницу.

- Девочка получила ушибы селезенки и головы. Сейчас ребенок в безопасности, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Кроме медиков на место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все детали случившегося. В частности, понять: почему родители оставили малышку без взрослых и состояла ли семья на учетах. По данному факту проводится проверка.

- В ходе проверки выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, - сообщила «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель регионального СК СКР.

Проверку контролирует прокуратура ЕАО.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Наталья Астахова, врач травматолог-ортопед.

- Главное в таких случаях - не трогать упавших с высоты людей, иначе можно серьезно ухудшить их состояние. В такой ситуации нужно вызвать скорую помощь и четко сказать, где вы находитесь, чтобы бригада не тратила время на поиски, поскольку счет идет на минуты.

Правоохранительные органы предупреждают об обязанности родителей обеспечить безопасность детей в квартирах и домах, с учетом открываемых окон, балконных рам и дверей. Не оставляйте малышей без присмотра.

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