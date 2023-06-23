Тело ребенка нашли прохожие в Комсомольске-на-Амуре 23 июня Фото: Скриншот с видео

Тело ребенка нашли прохожие в Комсомольске-на-Амуре 23 июня. 10-летний мальчик лежал в траве прямо под окнами дома. В обстоятельствах смерти школьника разбираются правоохранительные органы.

Мальчика обнаружили примерно в 11:00 часов около дома №95 по Вокзальной улице. Фото: t.me/komsagram Фото: Социальные сети

Мальчика обнаружили примерно в 11:00 часов около дома №95 по Вокзальной улице. Люди сразу же сообщили о найденном ребенке в полицию и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть школьника.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины смерти ребенка. По предварительным данным, мальчик выпал с девятого этажа. Также предстоит установить, где были родители школьника в момент трагедии. По словам источника, знакомого с ситуацией, семья погибшего благополучная.

На месте ЧП работают следователи, прокуроры и полицейские. По факту случившегося проводятся проверки. Региональный СКР завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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