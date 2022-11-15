Ребенок звонил маме и сказал, что хочет к ней, но дверь была заперта Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Обычная «малосемейка» у Хабаровского института культуры 13 ноября стала местом трагедии. Здесь на четвертом этаже живет 44-летняя женщина вместе с сыном. Мама трудится на нескольких работах, чтобы поднять ребенка на ноги. Из-за этого в злополучный вечер хабаровчанка была вынуждена оставить мальчика одного.

«МАМА, Я К ТЕБЕ»

Женщина ушла в местную школу, где трудилась уборщицей. Обычно семилетний сын ходил с ней, но в этот раз женщина была вынуждена оставить его одного. Мать дала школьнику наказ дожидаться ее, а если вдруг что случится или захочется - позвонить ей на мобильный.

Ребенок через какое-то время набрал маму и сказал, что хочет к ней. Мальчик знал путь, поэтому оделся и попытался выйти из дома, но женщина, уходя, заперла дверь, а ключей у школьника не было. Тогда ребенок залез на подоконник, открыл окно и прильнул к москитной сетке.

МИНУТЫ

Что происходило дальше - неизвестно, ребенок был дома один, и свидетелей нет. Из версий: чего-то испугался, хотел привлечь внимание прохожих, пошатнулся. В итоге москитная сетка не выдержала и вылетела вниз вместе с ребенком. Мальчик разбился насмерть.

Семья жила в малосемейке Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Мать словно почувствовала: что-то произойдет, и побежала домой. Она не успела буквально на 10-15 минут. Под ее окнами уже мелькали проблесковые маячки скорой помощи, а врачи констатировали смерть сына.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого СУ СКР.

Семья на учетах в органах профилактики не состояла. Родной отец мальчика с женщиной разошелся, но периодически навещал сына. Соседи по общежитию характеризуют семью положительно. Мать ребенка асоциальный образ жизни не вела.

- В целях установления причин и условий, способствовавших совершению преступления, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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