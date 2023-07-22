«Я спал, это не моих рук дело»: жителя Комсомольска отправили в СИЗО за сброшенного с третьего этажа ребенка

Свою вину обвиняемый не признал и заявил, что спал в момент ЧП Фото: Скриншот с видео

Виктор* из Комсомольска обвиняется в покушении на убийство ребенка. 37-летний мужчина, по версии следствия, сбросил полуторагодовалую малышку с балкона третьего этажа. Девочку к нему привела няня Ольга*.

НЕ ПОНИМАЮ, О КОМ ТЫ?

ЧП случилось 20 июля в доме на улице Орджоникидзе. Мама оставила дочь с 47-летней няней, сама убежала на работу. Ольга сидела с малышкой у себя дома, так как нужно приглядывать и за своими детьми.

Ближе к обеду няня поссорилась со своим мужем. Женщина взяла доверенную ей малышку и пошла в гости к Виктору. Он как раз предложил угоститься домашним компотом. По пути попросил взять бутылку водки.

Ольга пришла к другу, начала изливать душу по поводу ссоры с мужем. Девочка в это время ползала по комнате, танцевала и смеялась. Около 18:00-19:00 няня вышла в коридор позвонить сыну, чтобы тот вызвал ей такси. Когда вернулась, ребенка нигде не было.

Женщина спросила у знакомого: «Где малышка?». На что Виктор, по словам Ольги, ей ответил, что не понимает, о ком идет речь. Няня услышала крики с улицы, кинулась на балкон и увидела страшную картину: девочка лежала на земле. Столпившиеся вокруг люди вызвали скорую.

- Я сразу поняла, что он сбросил ребенка. Витя мне рассказывал, что он также выкидывал с третьего этажа собак и кошек, которые у него жили. И ему это приносило удовольствие, - сообщила няня девочки Ольга сотрудникам правоохранительных органов.

ОФИЦИАЛЬНО

У малышки кататравма, ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма. Врачи борются за жизнь девочки. На няню завели «административку» о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Виктор стал фигурантом уголовного дела о «Покушении на убийство малолетнего».

- Суд, с учетом позиции прокуратуры, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 37-летнему жителю Комсомольска. […] Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Свою вину Виктор не признал и заявил, что спал в момент ЧП. По его версии, он посидел с Ольгой, они выпили, и мужчина отрубился. Однако няня настаивает, что именно Виктор сбросил ребенка с балкона: сама девочка никак не смогла бы перелезть через перила.

- Кроме того, продолжается проведение процессуальной проверки в рамках статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», в ходе которой будет дана комплексная правовая оценка действиям матери ребенка и няни, а также по статье «Халатность» в целях дачи оценки действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель краевого СУ СКР.

В СИЗО Виктор проведет два месяца - до 20 сентября 2023 года. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

*Все имена изменены

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