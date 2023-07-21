47-летний воспитатель с большим стажем: кем оказалась няня, под чьей опекой девочку выбросили из окна в Комсомольске

Малышка выжила, получила черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Фото: нейросеть Kandinsky

Появилась информация о няне, с которой оставили полуторагодовалую девочку в Комсомольске. Малышку в тот день скинул с балкона третьего этажа пьяный Александр, друг той самой няни. 47-летняя Елена, которая на самом деле оказалась не подругой матери, а опытным воспитателем, сама привела малышку к нему домой. Она и рассказала детали случившегося тем вечером.

«ИЩУ НЯНЮ»

Мама малышки нашла Елену по объявлению о поиске няни. Женщина одна воспитывает дочь, почему ушел отец ребенка - неизвестно. Чтобы прокормить семью, новоиспеченная мать много работает, ей понадобилась помощь, присмотр за малышкой. Елена стала подходящей кандидатурой: сама мать и живет буквально в соседней квартире. Опыт няни был обширным: многолетний стаж присмотра за детьми разного возраста. Подкупали также опрятная квартира и добродушная улыбка женщины.

Няня сидела с малышкой у себя дома. Утром мама приносила девочку к Елене, а забирала вечером. Редко, но могла и на ночь оставить. Беды не предвещало ничего. А что может пойти не так? Няня с опытом, не маргинальная, никаких темных пятен на репутации.

Так было до 20 июля. День, который должен был стать обычным. Но кое-что произошло: няня поругалась с мужем и повела себя максимально странно. Ушла из дома, забрав девочку с собой. По одной из версий, как раз в этот момент ей и позвонил 37-летний Александр, старый приятель.

По информации от источника, мужчина позвал Елену к себе угоститься домашним компотом. Но по пути невзначай попросил подружку захватить водки (никаких вопросов, зачем им спиртное в столь ранний час, не последовало). Елена купила пару бутылок в магазине и пришла к Александру. В гостях они пробыли, по словам няни, около часа, и каким-то образом водка под конец этого часа оказалась и в организме самой няни. Она утверждает, что выпила только одну рюмочку, но подтвердит ли это экспертиза, станет известно позднее. По информации, полученной от источника, женщина была не прочь пригубить, но умело скрывала эту пагубную страсть от клиентов.

БЫЛА НА РУКАХ У БУДУЩЕГО ГУБИТЕЛЯ

Далее версии разнятся: правоохранительные органы говорят, что девочка заплакала. В это время под финал застолья она почему-то сидела уже на руках Александра. Елена вышла из комнаты позвонить сыну, чтобы тот вызвал ей такси.

- Я слышала голос ребенка, потом раз и тишина, - рассказала няня девочки Елена сотрудникам правоохранительных органов. - Вернулась, Александр стоял в дверях балкона. Спросила: «Где ребенок?», а он ответил: «Какой? Я не знаю, о ком ты говоришь». Услышала крики внизу, кинулась на балкон, малышка лежала на земле.

Скорую девочке вызвали прохожие. Малышка выжила, но получила серьезные травмы: черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Елена позвонила матери ребенка, рассказала о случившемся, та мигом приехала на место. С няней общаться наотрез отказалась. Что касается Александра, то он, по словам Елены, заявил, что не помнит о произошедшем.

С ЖИВОТНЫХ НА ЛЮДЕЙ

- Я сразу поняла, что он сбросил ребенка. Саша мне рассказывал, что он также выкидывал с третьего этажа собак и кошек, которые у него жили. И ему это приносило удовольствие, - сообщила Елена сотрудникам.

Почему закадычную подругу не смущали такие факты из биографии приятеля, остается секретом. Тем не менее женщина утверждает, что никогда не замечала буйного или неуравновешенного характера Александра. Мол, всегда был нормальным. Вспомнила о кошках она лишь на допросе.

Александр стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство малолетнего». Решается вопрос о мере пресечения. На няню завели «административку» о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). Прокуратура и Следком проводят проверку органов системы профилактики в рамках статьи «Халатность». СКР также даст оценку действиям мамы малышки в рамках статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Мужчине грозит до 15 лет колонии.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

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