Девочка находится в больнице, у нее черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Комсомольске ЧП: полуторагодовалую девочку скинули с балкона третьего этажа. Так жестоко с ребенком поступил 37-летний Виктор*, которому надоел детский плач. Выяснилось, что малышка - не первая жертва мужчины. До нее он сбрасывал с того же самого балкона животных.

Мама малышки утром 20 июля оставила ребенка с 47-летней няней-соседкой. Женщина сидела с девочкой у себя дома, днем поругалась с мужем. Няня взяла доверенного ей ребенка и ушла из дома к знакомому на улицу Орджоникидзе.

По пути женщина купила спиртного, чтобы выпить и излить душу. К вечеру малышка начала плакать. Няня не могла ее успокоить, поэтому решила ехать домой. Женщина вышла в коридор и позвонила сыну, чтобы тот вызвал такси.

Выходя из комнаты, она слышала голос малышки. В этот момент, по версии правоохранительных органов, мужчина сбросил ребенка с третьего этажа. Когда няня вернулась в комнату, комсомольчанин стоял в дверях балкона и улыбался.

Женщина с ужасом спросила у него: «Где ребенок?» Мужчина ответил, что не знает, о каком ребенке идет речь, и вышел из комнаты. Няня услышала внизу крики, выбежала на балкон и увидела страшное: девочка лежала на земле, вокруг столпились люди.

- По словам женщины, она сразу поняла, что ее знакомый сбросил ребенка с балкона. Ранее, как пояснила няня, он ей рассказывал, что так же выкидывал с третьего этажа собак и кошек, которые у него жили. При этом, со слов женщины, это приносило ему удовольствие, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре Дарья Челышева.

Девочка находится в больнице, у нее черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Виктора задержали, решается вопрос о мере пресечения. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Следствие даст правовую оценку действиям матери пострадавшей девочки. В ее отношении проводится проверка в рамках статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Также оценка будет дана органам системы профилактики в рамках статьи «Халатность». Проверку контролирует прокуратура региона. Ведомство также проводит проверку органов системы профилактики.

Мужчине грозит до 15 лет колонии.

*Имя изменено

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