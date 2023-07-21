Взбесился из-за детских слез: знакомый няни годовалой малышки выкинул ребенка с третьего этажа в Комсомольске

У ребенка черепно-мозговая и ушиб грудиной клетки Фото: предоставлено «КП»

В Комсомольске полуторагодовалый ребенок рухнул с высоты третьего этажа. Малышку сбросил с балкона 37-летний Виктор*, которого вывел из себя детский плач. Девочка оказалась в руках мужчины благодаря няне.

ЖЕСТОКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Родители малышки нашли 47-летнюю няню по объявлению. Женщина сама была мамой, жила в том же доме - отличный вариант, подумали родители девочки. Дочь они приносили к няне домой, сами работали. 20 июля родители снова оставили малышку с соседкой.

В тот день женщина поругалась с мужем, взяла доверенного ей ребенка и ушла к тому самому Виктору изливать душу. С собой прихватила бутылочку спиртного. Парочка выпивала, в какой-то момент малышка начала плакать.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего» Фото: Прокуратура Хабаровского края

Выпившая няня никак не могла успокоить девочку. Крик и слезы ребенка раздражали Виктора, да настолько, что он взял малышку и скинул с балкона третьего этажа. Няня ничего не успела сделать, ей оставалось только вызвать скорую.

ОФИЦИАЛЬНО

- Ребенок выжил, сейчас в больнице, девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь. У нее черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки, - сообщил «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Виктора задержали, на него завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Решается вопрос о том, чтобы отправить мужчину в СИЗО, следствие собирает доказательственную базу.

- Кроме того, организовано проведение процессуальной проверки в рамках статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ее ходе будет дана комплексная правовая оценка действиям матери ребенка и няни. Также проверка проводится по статье «Халатность» в целях дачи оценки действиям уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по региону.

Прокуратура Хабаровского края также подключилась к проверке. Удалось выяснить, что, предварительно, семья малышки была благополучной и на учетах не состояла.

Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

*Имя изменено

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