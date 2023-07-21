Следком Комсомольска-на-Амуре завел уголовное дело на мужчину, сбросившего ребенка с третьего этажа

Все произошло 20 июля на улице Орджоникидзе Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае выясняют обстоятельства ЧП с полуторагодовалым ребенком. Напомним, что малышка осталась с няней. Вместе с вверенной ей девочкой женщина ушла к знакомому, который сбросил ее с третьего этажа. Заведено уголовное дело.

Все произошло 20 июля на улице Орджоникидзе. 47-летняя няня вместе с малышкой пришла сюда в гости к приятелю, чтобы излить душу после ссоры с мужем. По данным правоохранительных органов, друзья выпивали.

В какой-то момент девочка начала плакать, 37-летнего мужчину это раздражало. Он разозлился на ребенка, взял его и скинул с балкона третьего этажа. Няня не успела отреагировать и даже не поняла, что случилось.

Осознание пришло после того, как женщина выглянула на улицу. Под балконами столпились люди, вызвали скорую. Девочку увезли в больницу, у нее обнаружили ушиб грудной клетки, черепно-мозговую травму. За жизнь ребенка борются врачи.

Подозреваемый задержан, он стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство малолетнего».

- Следователи незамедлительно провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели случившегося, решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель краевого СУ СКР.

Следствие даст правовую оценку действиям матери пострадавшей девочки. В ее отношении проводится проверка в рамках статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Также оценка будет дана органам системы профилактики в рамках статьи «Халатность». Проверку контролирует прокуратура региона.

Мужчине грозит до 15 лет колонии.

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