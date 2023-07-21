Та самая квартира, где все случилось. Соска валялась на полу внутри Фото: прокуратура Хабаровского края/ предоставлено «КП»

37-летний мужчина выкинул из окна младенца в Комсомольске-на-Амуре. Это произошло 20 июля, когда полуторогодовалая девочка была под опекой 47-летней няни. Женщина вместо заботы о ребенке, отправилась с ней в гости к приятелю. С собой она взяла спиртное и запаслась рассказами о ссоре с мужем. Закончился вечер реанимацией: девочку увезли с черепно-мозговой и ушибами, она упала на землю с третьего этажа.

МУЖЧИНА ВЫКИНУЛ ИЗ ОКНА ГОДОВАЛУЮ ДЕВОЧКУ В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 20 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Родители крошки проживали в том же доме, что и няня и часто оставляли девочку под присмотром опытной воспитательницы. Такая репутация была у гувернантки Нелли* из соседней квартиры, которую нашли по объявлению. 20 июля они вновь принесли ребенка к няне, а сами ушли на работу. Но стандартный день пошел не по плану.

Няня поссорилась с мужем и не хотела больше оставаться в квартире. Она взяла ребенка с собой (а также несколько бутылок с алкоголем) и отправилась изливать и заливать горе к приятелю Виктору*. Парочка делилась секретами, а девочка ползала рядом. В какой-то момент малышке стало одиноко, поэтому начала плакать. Няня пыталась успокоить девочку, но тщетно. Тогда Виктор, раздраженный детской истерикой, схватил ребенка и выбросил из окна. Малышка рухнула на землю с высоты третьего этажа.

ЧТО СЕЙЧАС С РЕБЕНКОМ, КОТОРОГО ВЫБРОСИЛИ С ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 20 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Ошарашенная произошедшим Нелли сама вызвала на место скорую помощь. Медики забрали кроху и отвезли в больницу. Она выжила, но травмы оказались серьезными.

- У нее черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Девочке оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщил «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Малышка до сих пор находится в больнице. По предварительной информации, угрозы жизни нет, но она находится в тяжелом состоянии.

ЧТО ИЗВЕСТНО О МУЖЧИНЕ, ВЫБРОСИВШЕГО РЕБЕНКА ИЗ ОКНА В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 20 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Виктор казался своей подруге адекватным, но этот поступок показал, что мужчина склонен к агрессии. Вскрылись и детали его темного прошлого. О них поведала сама няня, которую почему-то не пугали факты из биографии приятеля.

- Ранее, как пояснила женщина, он ей рассказывал, что так же выкидывал с третьего этажа собак и кошек, которые у него жили. При этом, со слов женщины, это приносило ему удовольствие, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре Дарья Челышева.

ЗАДЕРЖАНИЕ МУЖЧИНЫ, ВЫБРОСИВШЕГО РЕБЕНКА ИЗ ОКНА В КОМСОМОЛЬСКЕ 21 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Виктора сразу же задержали. Няня не стала покрывать мужчину и рассказала, что сразу поняла, что это не ошибка: мужчина намеренно выкинул ребенка из окна на ее глазах.

На подозреваемого завели уголовное дело. Решается вопрос о том, чтобы отправить мужчину в СИЗО, следствие собирает доказательственную базу.

- Кроме того, организовано проведение процессуальной проверки в рамках статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ее ходе будет дана комплексная правовая оценка действиям матери ребенка и няни. Также проверка проводится по статье «Халатность» в целях дачи оценки действиям уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

ЧТО ИЗВЕСТНО О НЯНЕ, ПОД ПРИСМОТРОМ КОТОРОЙ ИЗ ОКНА ВЫБРОСИЛИ РЕБЕНКА В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 20 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

«КП» - Хабаровск» стали известны и детали из жизни няни, присматривавшей за девочкой. Она объяснила, что к знакомому пошла вовсе не распивать, Виктор пригласил ее, чтобы угостить домашним компотом, но почему-то попросил купить по дороге водки. Рюмочка-другая каким-то образом оказалась и в организме самой няни.

До этого случая репутация Нелли была безупречная. Она оставалась с ребенком и на ночь, когда просили родители, и регулярно сидела с малышкой днем. В вакансии указан огромный стаж по воспитанию детей, никаких странных случаев или поведения. Она сказала, что почти не помнит тот вечер, находится в шоке. Мама девочки отказалась разговаривать с ней после произошедшего, больше они не виделись.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ПОЛУЧИТ МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ВЫКИНУЛ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 20 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Виктора подозревают в покушении на убийство малолетнего. Сейчас он задержан органами следствия. К проверке подключилась прокуратура Хабаровского края. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования этого дела. Виктор грозит до 15 лет лишения свободы в колонии. Сейчас он находится под следствием.

*Имена изменены

Всю информацию о том происшествии собрали по ссылке

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