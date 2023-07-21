Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о выброшенном из окна ребенке в Комсомольске-на-Амуре

У ребенка черепно-мозговая и ушиб грудиной клетки Фото: предоставлено «КП»

Делом о покушении на убийство ребенка в Комсомольске-на-Амуре заинтересовалось руководство Следственного комитета России. Председатель федерального СУСК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела. Полуторагодовалую девочку выбросил из окна третьего этажа друг ее няни.

В тот злополучный вечер 20 июля ребенок остался под присмотром няни. Женщина поссорилась с мужем, забрала ребенка и отправилась в гости к знакомому, прихватив с собой пару бутылок спиртного. В гостях у приятеля они общались и выпивали. Девочка, оставшись без присмотра, начала плакать. Это взбесило мужчину, и он выкинул ребенка с балкона третьего этажа. К счастью, малышка выжила.

- Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в Следственном комитете России.

Следователи организовали процессуальную проверку в отношении матери и няни. Они проверят, принимали ли органы опеки какие-то меры, чтобы защитить малышку от угрозы.

«КП» - Хабаровск» удалось выяснить, что сам мужчина, выбросивший ребенка, раньше был замечен в жестоких действиях. Он выбрасывал с балкона животных: своих кошек и собак. Подробности собрали в предыдущем материале.

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