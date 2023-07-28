Избила 11-летнего ребенка на улице: 35-летняя мать пятерых детей напала на мальчика в Хабаровском крае

Сначала женщина избила ребенка, а затем напала на прохожую Фото: скриншот с видео

35-летняя жительница поселка Хор напала на 11-летнего мальчика во дворе жилого дома. Женщина набросилась на ребенка, когда тот играл со сверстниками на улице. Без каких-либо видимых причин неизвестная вылетела во двор и стала избивать руками школьника.

Сцену побоев увидела местная жительница, проезжавшая по той же улице на машине. Она остановилась, вышла из автомобиля и стала ругаться с неизвестной. Тогда нападавшая выбрала новую цель: налетела с кулаками уже на прохожую. Спасительнице мальчика пришлось экстренно прятаться в салоне, но женщина уходить никуда не собиралась, а стала колотить руками по стеклу транспорта, заглядывать внутрь и зловеще улыбаться.

- Выйди, обними меня. Ну… обними меня, - приговаривала женщина, заглядывая в машину и размахивая руками.

В конце концов остальные свидетели происшествия вызвали на место полицию. Сотрудники опросили очевидцев и задержали женщину. Она отрицает факт нападения на ребенка, несмотря на видео, где сидит на корточках рядом с пострадавшим и что-то агрессивно ему говорит.

- На ребенке обнаружили ушиб и ссадины. Ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время мальчик находится дома, его жизни и здоровью ничто не угрожает, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший советник юстиции прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева.

Нарушительницу задержала полиция Фото: Telegram/@bigbro_khb

Источник «КП» - Хабаровск» рассказал, кем на самом деле является напавшая на мальчика женщина. Анастасии М.* 35 лет. У нее пятеро детей, и в поселок она переехала совсем недавно.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, состоит ли семья Анастасии на учете. Также неизвестно, была ли женщина трезвой во время нападения. Ход проверки находится на контроле в прокуратуре района имени Лазо.

* Имя изменено

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