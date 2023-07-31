Фрагменты ракеты-носителя могут упасть в Ульчском и Ванинском районах Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 августа с космодрома «Восточный», расположенного в Амурской области, будет запущен космический аппарат «ЛУНА-ГЛОБ». Это событие не обойдет стороной и Хабаровский край. Ведь именно здесь ожидается падение обломков ракеты-носителя.

ПАДЕНИЕ ОБЛОМКОВ РАКЕТЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 11-13 АВГУСТА 2023

Запуск аппарата «ЛУНА-ГЛОБ» произойдет 11 августа в 9:10 с космодрома «Восточный». По расчетам специалистов, часть ракеты-носителя «Союз-2.1б» приземлится на территории Хабаровского края.

- Территория расчетного падения головного обтекателя ракеты-носителя спланирована в безлюдной части на территории Ульчского и Ванинского районов, - рассказали в администрации Сусанинского сельского поселения Ульчского района.

Область падения обломков ракеты-носителя Фото: скриншот с сервиса онлайн-карт

КОГДА УПАДУТ ОБЛОМКИ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Специалисты считают, что фрагменты головного обтекателя ракеты могут упасть в Хабаровском крае с 11 по 13 августа. В небе он будет выглядеть как светящийся объект, издающий звук, похожий на раскаты грома.

Местных жителей, охотников, рыбаков и туристов, которые хотят отправиться в опасную зону, просят отказаться от планов на период с 11 по 13 августа. Упавшие обломки ракеты могут травмировать и даже привести к летальному исходу. А в случае обнаружения фрагментов носителя нужно сообщить об этом по номерам 8 915-390-24-83 или 8 916-274-24-61. Также можно позвонить по единому номеру экстренных служб «112».

СПРАВОЧНО

В «Роскосмосе» рассказали, что космический аппарат впервые в современной истории России отправляется к естественному спутнику Земли. Ему предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт, провести научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита на поверхности в районе Южного полюса Луны и лунной экзосферы.

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