Луна откроет и закроет месяц
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Август станет крайне необычным месяцем с точки зрения комических энергий. Над Хабаровском, как и по всей остальной планете, можно будет наблюдать суперлуние. Причем не одно, а сразу два: в начале и конце августа.
Суперлуние - это то же полнолуние, только с одной необычной особенностью. Помимо того, что спутник будет полностью освещен в ночное время, он также приблизится к Земле на максимальное расстояние.
- Так как орбита Луны эллиптическая, то в разные периоды она находится на разном расстоянии от Земли. Иногда отходит чуть дальше, иногда чуть приближается. И в моменты, когда приближается, кажется на несколько процентов больше на небе, а когда отдаляется - меньше. А суперлуние - это совпадение сразу двух этих событий: и полнолуния, и приближения к Земле, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Ревва, астроном.
Несмотря на такое чрезвычайно интересное явление, для землян ничего необычного не предвидится. Суперлуние - вполне обыденное событие и происходит довольно часто. Редкость - что в один месяц оно произойдет сразу дважды.
Полнолуние в августе станет крайне необычным. Первое пройдет 1 числа, а второе - в последний день месяца 31 числа. Тогда же оно совпадет с суперлунием - приближением к планете. Откроет и закроет месяц перед наступлением осени.
Во время суперлуния спутник Земли можно наблюдать невооруженным глазом. Луна застывает огромным белым шаром в небе, поэтому ее легко рассмотреть во всей красе. А в телескоп получится совсем завораживающее зрелище: видно будет каждый кратер на поверхности.
Увидеть суперлуние можно практически из любой точки Хабаровска, но насладиться просмотром может помешать засветка от фонарей. Чтобы увидеть Луну максимально четко, лучше выехать за город. Но даже в городе есть место, где ежегодно собираются астрономы. Возле утеса на набережной проводятся тротуарные наблюдения с телескопом.
Единственное, что подпортит впечатления от просмотра ночного неба - погода. В Хабаровске в первых числах августа будет облачно. Из-за туч увидеть Луну будет практически невозможно. Второе суперлуние ожидается в конце месяца. Какая погода тогда ждет регион, сказать сейчас сложно. Если повезет, облака расступятся, и жители смогут увидеть это явление своими глазами.
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