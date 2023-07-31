Луна откроет и закроет месяц Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Август станет крайне необычным месяцем с точки зрения комических энергий. Над Хабаровском, как и по всей остальной планете, можно будет наблюдать суперлуние. Причем не одно, а сразу два: в начале и конце августа.

ЧТО ТАКОЕ СУПЕРЛУНИЕ?

Суперлуние - это то же полнолуние, только с одной необычной особенностью. Помимо того, что спутник будет полностью освещен в ночное время, он также приблизится к Земле на максимальное расстояние.

- Так как орбита Луны эллиптическая, то в разные периоды она находится на разном расстоянии от Земли. Иногда отходит чуть дальше, иногда чуть приближается. И в моменты, когда приближается, кажется на несколько процентов больше на небе, а когда отдаляется - меньше. А суперлуние - это совпадение сразу двух этих событий: и полнолуния, и приближения к Земле, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Ревва, астроном.

Несмотря на такое чрезвычайно интересное явление, для землян ничего необычного не предвидится. Суперлуние - вполне обыденное событие и происходит довольно часто. Редкость - что в один месяц оно произойдет сразу дважды.

КОГДА НАСТУПИТ СУПЕРЛУНИЕ В ХАБАРОВСКЕ В АВГУСТЕ 2023 ГОДА

Полнолуние в августе станет крайне необычным. Первое пройдет 1 числа, а второе - в последний день месяца 31 числа. Тогда же оно совпадет с суперлунием - приближением к планете. Откроет и закроет месяц перед наступлением осени.

Во время суперлуния спутник Земли можно наблюдать невооруженным глазом. Луна застывает огромным белым шаром в небе, поэтому ее легко рассмотреть во всей красе. А в телескоп получится совсем завораживающее зрелище: видно будет каждый кратер на поверхности.

ГДЕ УВИДЕТЬ СУПЕРЛУНИЕ В ХАБАРОВСКЕ В АВГУСТЕ 2023 ГОДА

Увидеть суперлуние можно практически из любой точки Хабаровска, но насладиться просмотром может помешать засветка от фонарей. Чтобы увидеть Луну максимально четко, лучше выехать за город. Но даже в городе есть место, где ежегодно собираются астрономы. Возле утеса на набережной проводятся тротуарные наблюдения с телескопом.

Единственное, что подпортит впечатления от просмотра ночного неба - погода. В Хабаровске в первых числах августа будет облачно. Из-за туч увидеть Луну будет практически невозможно. Второе суперлуние ожидается в конце месяца. Какая погода тогда ждет регион, сказать сейчас сложно. Если повезет, облака расступятся, и жители смогут увидеть это явление своими глазами.

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