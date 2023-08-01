Проституция под вывеской SPA: сотрудницы массажной студии Хабаровска предлагали интим клиентам и соглашались не грустить

В салоне работали только женщины, а вход был разрешен исключительно мужчинам Фото: Оперативная съемка

Массажный салон с «дополнительными услугами» накрыли в Хабаровске. Здесь работали только женщины, а вход был разрешен исключительно мужчинам. За дополнительную плату сотрудницы оказывали услуги, подходящие под категорию «проституция».

НЕЗАКОННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

До 2022 года SPA-салон был обычной массажной студией в неприметном здании Ж/д района. 21 марта прошлая владелица по только ей известным причинам продала бизнес 37-летнему Кириллу*. С тех пор политика салона начала меняться.

О новых условиях работы бизнесмен объявил персоналу, кто не согласился - ушел. Новых сотрудников (исключительно женщин) набирали по объявлениям. О деталях работы соискательницам сообщали на собеседованиях. Некоторые добровольно соглашались.

Обслуживание клиентов проходило так: сначала сотрудница обмывает мужчину в душе, затем делает ему массаж (цена стандартного 2500 рублей). Если во время процедуры гость захочет чего-то большего, ему оглашался тайный прайс. При желании мужчины могли заказать спиртное.

ШТРАФ ЗА ГРУСТЬ

- Полового контакта у женщин с клиентами не было. В их обязанности входило предоставление услуг интимного характера, в том числе с применением секс-игрушек, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Зарплата работниц подпольного интим-салона неизвестна, как и цена за дополнительные услуги. Но своих денег сотрудницы могли и не увидеть - в студии действовала жесткая система штрафов. Вычитали деньги даже за плохое настроение (25 тысяч рублей) и обращение к клиентам на «ты» (10 тысяч рублей).

ПОСЛЕДНИЕ ГОСТИ

В мае 2023 года владельца фейкового SPA задержали бойцы ОМОН «Амурский» Росгвардии. В самой студии прошли обыски. В момент, когда силовики ворвались в салон, внутри были администратор и три массажистки. Они допрошены в качестве свидетелей.

В доме Кирилла в селе Тополево оперативники изъяли записи о прибыли. В руках полицейских оказалась бухгалтерские и финансовые документы, трудовые книжки работниц, должностные инструкции. Бизнесмен попал под уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

- В процессе расследования уголовного дела обвиняемый пояснил, что салон выставлен на продажу и он больше не планирует заниматься данном видом деятельности, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе городского УМВД России.

ОФИЦИАЛЬНО

Расследование уголовного дела окончено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. До вердикта суда Кирилл будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет колонии.

*Имя изменено

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Массаж с «перчинкой»: в SPA-салоне Хабаровска предлагали интим клиентам и штрафовали сотрудниц за плохое настроение

В Хабаровске ликвидировали подпольный интим-салон, замаскированный под студию массажа (подробнее)