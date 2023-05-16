Массаж с «перчинкой»: в SPA-салоне Хабаровска предлагали интим клиентам и штрафовали сотрудниц за плохое настроение

Работницы оказывали клиентам широкий спектр услуг, выходящих за рамки официального прейскуранта Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Под вывеской SPA-салона в Хабаровске скрывалось подпольное интим-заведение. Здесь после массажа клиенты могли заказать у сотрудников дополнительные услуги. Подозрительный салон накрыли полицейские.

ШИРМА

Подпольный интим-салон находился в неприметном здании в Железнодорожном районе. В нем 37-летний владелец обустроил комнаты для массажа с кушетками и кроватями, поставил джакузи и душевые кабины. На работу нанимал по объявлениям, в основном - женщин.

Работницы оказывали клиентам широкий спектр услуг, выходящих за рамки официального прейскуранта. Почему люди соглашались на такой труд - следствие не раскрывает. Известно, что владелец салона обещал сотрудникам высокую зарплату (сколько - пока неизвестно), обучение и жилье иногородним. Но своих денег персонал интим-заведения мог и не увидеть.

УЛЫБКА ИЛИ ШТРАФ

Сотрудников штрафовали за все: оскорбил руководство - заплати 25 тысяч рублей, назвал клиента на «ты» без разрешения - выложи еще пять тысяч рублей. За необоснованные чаевые вычитали 10 тысяч рублей, за курение в салоне - все 50 тысяч рублей. И даже за плохое настроение могли наказать на 25 тысяч рублей.

Сколько просуществовал фейковый SPA - пока неясно. Одна из сотрудниц сообщила, что работает в интим-заведении с 2017 года. По данным правоохранительных органов, подозреваемый в организации занятия проституцией владеет интим-салоном с марта 2022 года.

ОФИЦИАЛЬНО

- Во время обыска по адресу проживания подозреваемого в пригородном селе Тополево полицейские изъяли рукописные записи поступившей от нелегального интим-салона прибыли, бухгалтерскую и финансовую документацию, трудовые книжки работниц. Во время визита оперативников в само заведение в помещении находились администратор и три массажистки. Они допрошены в качестве свидетелей, - сообщил Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

Бизнесмен попал под уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией с использованием своего должностного положения». Максимальное наказание - до шести лет колонии. Подозреваемому избрана мера процессуального пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

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