Разослал «хоум-видео» с бывшей: суд поставил точку в деле о сливе порно с девушкой из Магадана

Приватные кадры успели посмотреть как минимум трое человек Фото: Александра ШОПЕНКО

Война между экс-возлюбленными из Магадана завершилась в суде. Напомним, что 22-летний Олег (имя изменено - прим. ред.) в порыве злости отправил в чат с друзьями порно-видео с участием 20-летней бывшей. Сама девушка добро на это не давала и даже не знала о существовании подобных кадров.

СТРАННЫЙ МОТИВ

«Хоум-видео» Олег записал в феврале 2022 года, когда пара занималась любовью. Парень оставил телефон со включенной камерой у кровати. Девушку об этом он не предупредил. Сколько просуществовал союз - доподлинно неизвестно, как и причины его распада. Ясно только, что к октябрю того же года пара уже рассталась.

Олег 30 числа пошел в клуб, но фейс-контроль не пустил парня дальше входа. Магаданец вспомнил про бывшую, у которой в этом заведении были связи. Он попросил девушку договориться за него, но та отказалась. Олега это сильно задело, и он решил мстить.

Парень достал козырь в виде того самого порно-видео и отправил его в чат. Приватные кадры успели посмотреть как минимум трое человек. Узнав об этом, девушка написала заявление на бывшего в правоохранительные органы.

РЕАКЦИЯ

Уголовное дело сперва было заведено по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Затем к нему прибавилось обвинение в незаконном изготовлении в целях распространения, а также распространении порнографических материалов, совершенные с использованием интернета.

- Приговором суда осужденному назначено наказание по совокупности преступлений в виде двух лет десяти месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда, - сообщила Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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