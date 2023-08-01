Целился в медведя, а убил человека: охотник случайно застрелил мужчину из ружья на Колыме

Мужчина скончался в больнице после огнестрельного ранения в бедро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Магаданской области будут судить охотника, который по неосторожности убил человека. Происшествие случилось еще в мае этого года, в лесу, близ реки Детрин в Тенькинском районе. Оказавшийся в кустах мужчина стал жертвой случайности - охотник принял его за медведя, и выстрелил.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА

Как рассказали в СУ СК России по Магаданской области, стрелявший – 66-летний житель Усть-Омчуга. Как раз в ночь с 10 на 11 мая он охотился в тех местах. Мужчина был на левом берегу реки Детрин, как вдруг кусты в 200 метрах от него зашуршали.

В ночное время в мае еще достаточно темно, возможно, силуэт в лесу показался охотнику вовсе не похожим на человеческий, и мужчина решил, что там медведь. Прицелившись, он спустил курок, и пуля пронзила цель. К несчастью, это был вовсе не зверь, а другой охотник.

ПУЛЯ ПРОБИЛА БЕДРО

61-летний пострадавший получил серьезную рану - пуля попала в бедро и прошла навылет, серьезно разорвав ткани. Его экстренно отвезли в больницу, но спасти так и не смогли. Мужчина скончался от травматического шока и большой потери крови.

Были ли охотники знакомы между собой, имело ли место алкогольное опьянение, и что они оба делали в лесу именно ночью - не уточняется. Но теперь стрелявший будет отвечать за неосторожность перед судом.

- Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следкоме области.

Вероятно, мужчина вполне мог перепутать во тьме силуэт человека и медведя с такого расстояния. К тому же, в области встречи с бурыми хищниками отнюдь не что-то из ряда вон выходящее. Косолапые не только выходят к людям на трассах и в лесах, но и заходят в населенные пункты. Недавно в Магадане медведь насмерть загрыз двоих людей – мужчину и женщину, еще троих отправил в больницу. Медведя отловили и убили.

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